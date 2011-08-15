کشاورزان مازندرانی از کشت سویا استقبال کردند

یحیی ابطالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تاکنون در سطح 17هزار و733هکتار از اراضی مازندران، با هشت هزار و384 نفر از کشاورزان استان قرارداد کشت سویا نهایی شد.



وی با بیان اینکه سطح قرارداد دانه روغنی سویا امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال حدود 9 درصد افزایش نشان می دهد، افزود: این درحالی است که سطح قرارداد سویا استان درمدت مشابه پارسال 16 هزار و314 هکتار بوده است.



معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه تاکنون حدود 17هزارهکتار از اراضی بذرکاری دانه روغنی سویا انجام شده است، ادامه داد: تا پایان نیمه نخست مرداد ماه امسال بیش از12هزار هکتارازاین مقدار سطح سبز شده است.



ابطالی اضافه کرد: مزارع سطح سبزسویا مازندران در وضعیت مطلوب قرار دارد و دربرخی مناطق استان به مرحله 4-2 برگی رسیده است.



وی ادامه داد: تاکنون در سطح چهارهزار و898 هکتار از اراضی کشت شده سویا درمازندران زیرپوشش بیمه قرارگرفته است.



معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: هزار و183 تن بذر ارقام تلار،ساری، 032 ، 033 و بیش از13هزارپاکت باکتری وهشت هزار لیتر علف کش قبل از کاشت به منظور حمایت از کشاورزان سویا کار استان توزیع شد.



ابطالی افزود: تاکنون در سطح بیش از سه هزارهکتار از اراضی کشت سویا استان مبارزه با آفات و در سطح بیش از پنج هزارهکتار مبارزه با علف های هرز انجام شده است.



وی یادآور شد: حدود 94 درصد محصول دانه روغنی سویا مازندران در مناطق دشت این استان به صورت آبی و دیم کشت شده است.