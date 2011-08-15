جرائم استان بوشهر در ماه رمضان کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامرضا خضری بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه که در ماه مبارک رمضان همواره شاهد فضای آرامتر جامعه نسبت به ماههای دیگر هستیم، اظهارداشت: این ماه فرصت مناسبی برای ارتقای سطح امنیت فرهنگی و اجتماعی است .

وی افزود: به دلیل فضای معنوی و عرفانی که در این ماه در جامعه وجود دارد و توجه افراد به انجام عباداتشان معطوف است، شاهد کاهش جرائم فرهنگی و اجتماعی هستیم .

معاون اجتماعی پلیس بوشهر منظور ازاصطلاح امنیت فرهنگی، حریمهای فکری و فرهنگی و اعتقادی در جامعه عنوان کرد و افزود: منظور از امنیت اجتماعی نیز حفظ حریمهای شخصی و اجتماعی در مراتب مختلف اجتماعی در سطح جامعه است .

خضری گفت: اگر یک مسلمان در ماه رمضان شناخت ذات خداوند را اصلی ترین مسئله قرار دهد به طور حتم اعمال جرم کاهش یافته و جامعه از امنیت کامل بهره مند می شود .

وی با تأکید بر اینکه روزه خویشتن داری انسان را افزایش می دهد، یادآور شد: همان طور که در ماه رمضان سالهای پیش مشاهده شده در این ماه به دلیل توجه مردم به اطاعت از خداوند، جامعه تقریباً از امنیت محسوسی برخوردار است .