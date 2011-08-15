دغدغه مسئولان استان قزوین باید ارتقاء احساس امنیت در جامعه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سیروس صابری صبح دوشنبه در جلسه کمیسیون ارتقاء امنیت اجتماعی اظهارداشت: باید به سمتی حرکت کنیم تا قزوین برای مردم و ساکنان آن استانی امن و برای اراذل و اوباش به استانی نا امن تبدیل شود.

وی افزود: یکی از بسترها و زمینه‌های لازم برای تحقق این هدف ارتباط نزدیک و مستمر مدیران با مردم است تا مردم بتوانند احساس امنیت بیشتری را تجربه کنند.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری قزوین با بیان اینکه طی یک سال گذشته در اکثر شاخص ها میزان جرائم در قزوین کاهش یافته

است بیان کرد: یکی از عوامل موثر در کاهش آسیب های اجتماعی و اخلاقی تقویت ابعاد دینداری در جامعه است که نمونه بارز آن کاهش میزان جرائم و ناهنجاریها در ماه مبارک رمضان است.

این مسئول با اشاره به لزوم پیشگیری از تخلف و مبارزه با اراذل و اوباش تصریح کرد: استان قزوین با توجه به سوابق فرهنگی و

مذهبی در موضوع اراذل و اوباش از کارنامه و وضعیت بسیار خوبی برخوردار است اما وجود کمترین آثار و نشانه های این پدیده نابهنجار هم در استان قزوین قابل قبول نیست.

در ادامه این جلسه در خصوص نظارت بر قهوه‌خانه های سنتی و کشیدن قلیان در سفره خانه ها، فعال شدن کمیسیون‌های شهرستانی، حساسیت بیشتر دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده اراذل و اوباش و احیاء امر به معروف و نهی از منکر در جامعه تاکید شد.



