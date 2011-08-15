26 طرح گازرسانی شهری روستایی در زنجان کلنگ زنی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل سرایلو ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به صرف هزینه 114 میلیارد و 420 میلیون ریال اعتبار در زمینه طرح گازرسانی افزود: در هفته دولت، طرح گازرسانی به 12 شهر و روستای استان زنجان افتتاح می شود.

وی با بیان شاخص های عملکرد شرکت گاز استان زنجان در فاصله هفته دولت سال گذشته تا هفته دولت امسال، اظهار داشت: افزایش رشد 24 درصدی در شبکه گذاری با افزایش آن از دو هزار و 961 کیلومتر در استان، افزایش 27 درصدی بهره مندی شهرهای استان از گاز طبیعی با افزایش بهره مندی گاز شهری از 11 به 14 شهر، افزایش 22 درصدی گاز رسانی روستایی با افزایش تعداد روستاهای بهره مند از گاز از 81 به 99 روستا از جمله اقدامات شرکت گاز استان زنجان است.

وی یادآور شد: افزایش واحدهای صنعتی از 448 به 516 واحد با رشد 15 درصدی، افزایش تعداد جایگاه های CNG از 23 به 30 جایگاه تا تیر ماه1390 با رشد 30 در صدی، بهره مندی 201 هزار و 778 واحد مسکونی شهری و روستایی با افزایش 12 درصدی از دیگر اقدامات شرکت گاز این استان است.



