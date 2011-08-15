صادرات زنجان در سه ماهه نخست امسال 80 درصد رشد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره بازرگانی استان زنجان ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه توسعه صادرات استان با اعلام خبر فوق به برگزاری جلسات متعدد کمیته پایش صادرات با برخی صادرکنندگان و فعالان اقتصادی استان اشاره کرد و اظهار داشت: برآوردهای اولیه حاکی از انجام 90 میلیون دلار صادرات از سایر استان‌ها توسط این صادرکنندگان است که تلاش می شود این گروه از صادرکنندگان نیز صادرات خود را از گمرک استان انجام دهند.

رئیس سازمان بازرگانی استان با اعلام هماهنگی‌ سازمان بازرگانی با گمرک استان جهت تقویت امر صادرات افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های بعمل آمده مشکلات موجود در گمرک استان برطرف ‌شده است، تا صادرات کالا توسط صادرکنندگان استان تسهیل شود.

وی از استقرار کانتینر در پایانه صادراتی استان تا پایان شهریور برای انجام صادرات خبر داد و تصریح کرد: علاوه بر این ایستگاه بناب نیز برای انجام صادرات و واردات ریلی در استان تعیین شده است.

صدری همچنین به حذف نوبت‌دهی در شرکتهای حمل و نقل در خصوص اقلام صادراتی و وارداتی اشاره کرد و افزود: راه‌آهن نیز اقداماتی برای حمل کالا انجام داده است.

رئیس سازمان بازرگانی استان زنجان تاکید کرد: در جلسه کارگروه توسعه صادرات استان مصوب شده است تا با هماهنگی گمرک کشور بخشی از وظایف گمرکات منحل شده تهران به گمرک استان زنجان واگذار شود.