96 زندانی جرایم غیرعمد در زنجان نیازمند کمک خیرین هستند

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گل‌محمدی قبل از ظهر دوشنبه در مراسم گلریزان با بیان اینکه در استان زنجان در خصوص برگزاری جشن‌های گلریزان گام‌های خوبی برداشته شده است، افزود: طی سال گذشته جشن گلریزان در شهرهای زنجان، ابهر و خرمدره برگزار شد که در نهایت منجر به آزادی 476 نفر زندانی جرایم‌ غیرعمد در استان شد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای در سطح استان زنجان در خصوص برگزاری جشن گلریزان صورت گرفته است، تصریح کرد: خوشبختانه مردم و خیرین استان از این سنت حسنه استقبال خوب و چشمگیری داشته و در این امر پیشگام هستند.

گلمحمدی تعامل و همکاری بیشتر مردم را در این خصوص مورد تأکید قرار داد و گفت: ستاد دیه بر اساس مساعدت برای کمک به دردمندان و کسانی که در زندان به سر می‌برند تشکیل شده است.

وی ادامه داد: واقعیت‌هایی در جامعه وجود دارد که باید آنها را پذیرفت و در راستای رفع محرومیت از جامعه گام برداشت.