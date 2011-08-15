  1. استانها
  2. زنجان
۲۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۱۴

96 زندانی جرایم غیرعمد در زنجان نیازمند کمک خیرین هستند

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری استان زنجان گفت: 96 زندانی جرایم غیرعمد در استان نیازمند کمک خیرین برای آزادی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گل‌محمدی قبل از ظهر دوشنبه در مراسم گلریزان با بیان اینکه در استان زنجان در خصوص برگزاری جشن‌های گلریزان گام‌های خوبی برداشته شده است، افزود: طی سال گذشته جشن گلریزان در شهرهای زنجان، ابهر و خرمدره برگزار شد که در نهایت منجر به آزادی 476 نفر زندانی جرایم‌ غیرعمد در استان شد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای در سطح استان زنجان در خصوص برگزاری جشن گلریزان صورت گرفته است، تصریح کرد: خوشبختانه مردم و خیرین استان از این سنت حسنه استقبال خوب و چشمگیری داشته و در این امر پیشگام هستند.

گلمحمدی تعامل و همکاری بیشتر مردم را در این خصوص مورد تأکید قرار داد و گفت: ستاد دیه بر اساس مساعدت برای کمک به دردمندان و کسانی که در زندان به سر می‌برند تشکیل شده است.

وی ادامه داد: واقعیت‌هایی در جامعه وجود دارد که باید آنها را پذیرفت و در راستای رفع محرومیت از جامعه گام برداشت.

کد مطلب 1383680

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها