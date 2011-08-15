عکاس زنجانی برگزیده اولین جشنواره ملی عکس تعاون شد

رسول احدی در گفتگو با خبرنگار مهر، تعداد عکس های ارسالی به دبیرخانه جشنواره ملی عکس تعاون کشوررا10 هزارو 400 عکس از دو هزار700 عکاس از سراسر کشور عنوان کرد و افزود:از 283 اثر راه یافته به مرحله نهایی دو اثر از عکاس زنجانی به عنوان برگزیده بخش حرفه ای انتخاب و معرفی شد.

وی تصریح کرد: 12 اثر از عکاسان آماتور و 11 اثر از عکاسان حرفه ای استان زنجان به بخش مسابقه راه یافت بودند.



احدی نقش تعاون در توسعه وپیشرفت جوامع را مهم ارزیابی کرد و افزود:جشنواره عکس تعاون در راستای انعکاس،گسترش و نهادینه کردن فرهنگ تعاون در جامعه برگزار گردید.



دبیر جشنواره عکس تعاون استان زنجان بااشاره به اینکه جشنواره عکس تعاون باچهارموضوع بستر مناسبی برای حضور علاقمندان عکاسی جهت رقابتی سالم را فراهم نمود یادآورشد: تعاون از نگاه کلی وآزاد،تعاون،اقتصادوصنعت،تعاون وزنان وتعاون وجوانان از جمله محورهاوموضوعات برپایی جشنواربود.



احدی با تاکید براینکه جشنواره عکس تعاون ازدوبخش استانی وملی تشکیل گردید،یادآورشد:جشنواره های استانی باشرکت هنرمندان حرفه ای وآماتور مقیم هر استان برگزارشده وازمیان عکس های رسیده به جشنواره استانی، عکس هایی جهت شرکت در جشنواره ملی برگزیده شد.



احدی گسترش فرهنگ تعاون در بین اقشار مختلف جامعه،بررسی اهمیت ونقش تعاون در توسعه ملی ونقش تعاون در اتحاد وانسجام ملی وعرفی را ازجمله اهداف جشنواره عکس تعاون برشمرد و ابراز داشت:انعکاس ابعاد توانمندی های تعاون در جامعه هنری وهنرمندان ، دیگر اهداف برپایی جشنواره عکس تعاون را تشکیل می داد

