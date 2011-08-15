به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال رئال مادرید بامداد امروز در دیدار رفت سوپرجام فوتبال اسپانیا با نتیجه مساوی 2 بر 2 مقابل بارسلونا متوقف شد و دیدار برگشت دو تیم که بامداد پنج شنبه در نیوکمپ برگزار خواهد شد تکلیف قهرمان را مشخص خواهد کرد.

رئالی ها در این دیدار در دقیقه 13 توسط مسوت اوزیل به گل رسیدند اما این داوید ویا بود که با ضربه ای مهار ناپذیر در دقیقه 36، بازی را به تساوی کشید. لیونل مسی که نقش پررنگی در به ثمر رسیدن گل نخست بارسا داشت در دقیقه 45 با پشت سر گذاشتن چند بازیکن، گل دوم بارسلونا را به ثمر رساند.

نیمه دوم با هجوم همه جانبه رئالی ها آغاز شد و این بار نویت ویکتور والدس بود که با چند حرکت خوب، مانع از فروپاشی دروازه بارسا شود اما تیم میزبان در نهایت در دقیقه 54 توسظ ژابی آلونسو به گل تساوی رسید. این دیدار در ادامه با برتری رئالی ها همراه بود اما آنها هرگز موفق به پیروزی نشدند.

دیدار برگشت این دو تیم بامداد پنج شنبه به میزبانی بارسلونا در ورزشگاه نیوکمپ برگزار خواهد شد.