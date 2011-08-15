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۲۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۲۱

نشر آگهی استخدام سازمان ثبت احوال کشور در فضای مجازی جعلی است

نشر آگهی استخدام سازمان ثبت احوال کشور در فضای مجازی جعلی است

قزوین - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر منابع انسانی استانداری قزوین از جعلی و غیر واقعی بودن انتشار آگهی استخدام سازمان ثبت احوال کشور در یکی از سایت‌ها خبر داد.

سید کریم حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: نشرآگهی استخدام سازمان ثبت احوال کشور در فضای مجازی که اخیرا در یکی از سایتها صورت گرفته جعلی است.
 
وی افزود: فردی در اینترنت با راه ‌اندازی وبلاگی به آدرس w.azmon.sabteahval.com  اقدام به انتشار آگهی استخدام سازمان ثبت احوال کشور کرده و با اعلام شماره حسابی در نزد بانک صادرات وجوهی را از شهروندان به عنوان حق شرکت در آزمون استخدامی دریافت کرده که تمامی این اقدامات جعلی و غیرقانونی است.
 
حسینی افزود‌: با توجه به جعلی و غیرواقعی بودن آگهی استخدام در سایت مذکور به اطلاع تمامی شهروندان می ‌رساند از هرگونه واریز وجه و تکمیل فرم و آگهی استخدام در سایت یاد شده خودداری کنند.
کد مطلب 1383690

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