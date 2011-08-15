عراق نباید تمام نیازهای تسلیحاتی خود را از آمریکا تامین کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، طارق الهاشمی در عین حال گفت : عقب نشینی نیروهای رزمی آمریکا به بهبود اوضاع در امنیت عراق منجر خواهد شد و در عین حال نگرانی های کشورهای همسایه را که احساس تهدید می کنند خواهد کاست.

وی همچنین خریدهای نظامی پر هزینه کشورش از ایالات متحده را مورد پرسش قرار داد و افزود: در حالی که عراق نیاز به تجربه دیگر کشورهایی که تجهیز می شوند، دارد آمریکا باید تنها یکی از کشورهایی باشد که عراق تجهیزات نظامی از آن خریداری می کند.

معاون رئیس جمهوری آمریکا افزود: من امیدوارم که در آینده نزدیک عراق اقدام به خرید نظامی از روسیه، آسیای جنوبی شرقی و اتحادیه اروپا هم کند و کشورهای زیادی وجود دارند که فناوری هایی قابل مقایسه با نوع آمریکایی دارند و این فناوری ها با قیمت پایین با تکنولوژی آمریکایی قابل رقابت هستند.