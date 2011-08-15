به گزارش خبرگزاری مهر، این تله فیلم با نگاهی متفاوت به روزهای زندگی نوجوانی بنام شاهین سعی دارد به نوجوانان و خانواده‌ها نسبت به حساسیت دوران نوجوانی و بایدها و نبایدهای آن و همچنین تأثیر این دوره از زندگی برآینده و سرنوشت هر یک از افراد، نگاهی متفاوت داشته باشد.

فیلم "گناه کوچولو" داستان زندگی شاهین، نوجوان 17 ساله‌ای را به تصویر می‌کشد که از سر ناآگاهی و کینه شخصی دست به سرقت کوچکی می‌زند و همین امر سبب می‌شود تا شاهین بسیاری از موقعیت‌های زندگی و حتی آینده خود را از دست دهد، او پس از سالها از تهران به زادگاهش، بندرانزلی باز می‌گردد اما...

در این فیلم که حسین قناعت فیلمنامه آن را به نگارش درآورده بازیگرانی چون فرهاد بشارتی، فرشته سرابندی، جلیل فرجاد، آتش تقی‌پور و علی تقوازاده در لوکیشن‌های تهران و بندرانزلی به ایفای نقش پرداختند.

با پایان یافتن تصویربرداری از سوی احمد احمدی، پریسا پروین نیا تدوین این پروژه را نیز به پایان رساند و هم اکنون مشغول صداگذاری آن است.

سایر عوامل این فیلم عبارتند از صدابردار: سیامک نیازی، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز:‌ علی‌ آشتیانی، مدیر تولید: شاپور دلدار، طراح صحنه: رامین پروین و منشی صحنه: ‌مونا احدی.