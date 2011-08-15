12.5 هزار خشت طلا به بازسازی حرم مطهر حضرت علی اهدا شد

حجت الاسلام سید محمود موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سومین محموله طلاجات اهدایی مردم خوزستان به منظور بازسازی ایوان حرم مطهر امام علی (ع) آماده انتقال به نجف اشرف شد.



وی افزود: سومین محموله طلاجات مردم استان به وزن چهار کیلوگرم و به ارزش دو میلیارد و 200 میلیون ریال برای ذوب و تبدیل به شمش طلا به ستاد مرکزی عتبات عالیات در تهران انتقال می باید و سپس برای طلاکاری ایوان حرم مطهر امام علی (ع) به نجف اشرف منتقل می شود.



حجت الاسلام موسوی تصریح کرد: مردم خوزستان هزینه طلاکاری 12هزار و 500 خشت به مساحت 500 متر مربع از ایوان حرم مطهر امام علی (ع) به ارزش 125میلیارد ریال را تقبل کرده اند که تاکنون در سه مرحله مجموعا 11کیلو و 500 گرم طلاجات جمع آوری شده است.



مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات در استان خوزستان عنوان کرد: هم اکنون سه اکیپ تخصصی به منظور طلاکاری ایوان حرم مطهر امام علی (ع) در نجف اشرف به سر می برند که امید است با ادامه کمکها، هدایا و نذور مردم، طلاکاری ایوان حرم مطهر طبق برنامه تا پایان سال 91 به پایان برسد.



قدمت طلاکاری و فلزکاری ایوان طلای حرم مطهر امام علی (ع) به دوره افشاریه بر می گردد. اکسیداسیون ورق های مس خشت ها و ریزش لایه طلا و ترکیب آن با لایه ای از اکسید مس باعث شد تا هنرمندان و صنعتگران کشورمان مرمت خشت های طلای ایوان نجف را به روش ملقمه کاری آغاز کنند.