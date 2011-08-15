ریاست شورای شهر کرج از خبرنگاری سخت تر است/ نگذارید نام کرج فراموش شود!

به گزارش خبرنگار مهر، محمود دادگو شامگاه یکشنبه در مراسم تجلیل از خبرنگاران و روزنامه نگاران کلانشهر کرج با اشاره به شأن و جایگاه خبرنگاران در جامعه امروزی اظهار داشت: حرفه خبرنگاری بسیار سخت است اما باور کنید مدیریت و هماهنگی هشت عضو شورای شهر کرج از این حرفه به مراتب سخت تر است.

وی در ادامه با بیان اینکه نگران فراموش شدن نام کرج است، گفت: استان شدن نوید خوبی بود اما نباید در کنار پرداختن به مسائل استان رفته رفته نام کرج به فراموشی سپرده شود.

دادگو با انتقاد از نامیدن تیم سایپا کرج به نام سایپا البرز این تیم را متعلق به کرج دانست که نباید این تغییر نام صورت می پذیرفت.

این مسئول همچنین نام بردن از شورا در تمامی مراسم ها را موضوعی مهم برشمرد که گاهی به فراموشی سپرده می شود و این در حالیست که تا مصوبات و حمایتهای شورای شهر نباشد، حیات شهرداری ممکن نیست.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: مسئولان باید به این جایگاه اهمیت ویژه دهند و از خبرنگاران حمایت کنند.

وی افزود: در حال حاضر خبرنگاران دارای مشکلاتی فراوانی هستند که باید به همت تمامی دستگاه ها این مشکلات رسیدگی و بررسی شود.

این مسئول با تأکید بر لزوم اطلاع رسانی صحیح در مدیریت شهری کرج عنوان کرد: در واقع خبرنگاران چشمان بیدار جامعه هستند که باید تمامی وقایع و رویدادها را به طور کاملا صحیح و واقعی انعکاس دهند.

دادگو با اشاره به اینکه تجزیه و تحلیل خبرنگاران از وقایع و رویدادها برای مسئولان به خصوص در بخش مدیریت شهری مهم است، ادامه داد: خبرنگاران باید به دفاع از حقوق شهروندان بپردازند.

رئیس شورای اسلامی شهر کرج یادآور شد: در حال حاضر شهرداری کرج به همت و با همکاری اعضای شورای اسلامی شهر دوران خوبی را طی می کند و شاهد پیشرفت این بخش طی مدت اخیر هستیم.

وی اعلام کرد: شورای شهر و شهرداری لازم و ملزوم یکدیگر هستند و در صورتی که یکی از این دو نهاد فعال نباشد، به طور قطع پیشرفت در بخش مدیریت شهری حاصل نمی شود.

این مسئول در ادامه با اشاره به اینکه هر شغل و حرفه ای سختی خود را دارد، گفت: در این زمینه حاضر هستم که یک روز خبرنگار شوم و مدیریت شورا را نیز به خبرنگاران واگذار کنم.

وی همچنین در خواست کرد پس از سالها اصحاب رسانه گرد هم بیایند و برای شهرداری کرج روزنامه ای مجزا و مستقل چاپ کنند واین نیاز دیرینه را برطرف سازند.

دادگو افزود: در این زمینه به طور قطع خبرنگاران نیز با سختی های کار مدیریتی در شورا آشنا و از نزدیک مشکلات را می بچشند.

باید در افتتاح پروژه ها به مردم خیر مقدم گفت

رئیس شورای اسلامی شهر کرج با اشاره به وجود بیش از 300 نوع کار و فعالیت در مجموعه شهرداری و شورای شهر اظهار داشت: در این زمینه طی ماه های مختلف سال پروژه ها و طرح های از سوی این نهادها در کلانشهر کرج برگزار می شود.

وی با انتقاد از نصب پلاکاردهای خیرمقدم در افتتاح پروژه ها اعلام کرد: در این زمینه باید از مردم تشکر شود و خیر مقدم به مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر لازم نیست تا از بودجه بیت المال این اقدام صورت گیرد و مردم صاحبان اصلی این اقدامات هستند.

اصحاب رسانه وعده های عملی نشده مسئولان را گوشزد کنند

این مسئول افزود: همچنین خبرنگاران باید وعده ها و قولهای عملی نشده مسئولان به خصوص در بخش مدیریت شهری را به مسئولان گوشزد کنند.

دادگو گفت: خبرنگاران اقدامات انجام نشده را پیگیری کنند تا بتوانیم به نقطه ایده آل برسیم و در این راستا واجب است اصحاب رسانه سری به آرشیو روزنامه های خود بزنند و وعده ها و قولهای داده شده و عملیاتی نشده مسئولان را رصد کنند و به اطلاع رسانی ان بپردازند.