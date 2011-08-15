به گزارش خبرنگار مهر، پیمان اسراری شامگاه یکشنبه در مراسم تجلیل از خبرنگاران فعال حوزه بازرگانی اظهار داشت: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته در سال 90 در مجموع 15 نمایشگاه تخصصی در استان کردستان برگزار می شود که از ابتدای سال تاکنون هفت نمایشگاه در استان برگزار شده است.

وی عنوان کرد: برگزاری نمایشگاه های تخصصی در استان کردستان در حوزه های مختلف در راستای کمک به مردم برای تامین کالاهای اساسی و مورد نیاز خود بوده و علاوه بر این مهم فرصت ارزشمندی برای واحدهای تولید کننده در راستای جذب مشتری های جدید فراهم می شود.

رئیس سازمان بازرگانی استان کردستان در ادامه به برگزاری نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا اشاره کرد و گفت: در کنار برگزاری نمایشگاه های تخصصی نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا به مناسبت های مختلف در استان برگزار می شود که تا اواخر هفته قبل 12 نمایشگاه عرضه مستقیم به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان در کردستان برپا بود.

اسراری ضمن استقبال از افزایش برگزاری نمایشگاه های تخصصی در استان کردستان یادآور شد: سازمان بازرگانی از اواخر سال گذشته برنامه زمانبندی برگزاری نمایشگاه های تخصصی را مشخص کرده است و با اخذ مجوزهای لازم از کارگروه توسعه صادرات آمادگی لازم برای حمایت از این مهم را دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با ارائه آماری از وضعیت صادرات کالا در استان کردستان گفت: در چهار ماهه اول سال جاری میزان صادرات کالا در استان کردستان با کاهش 33 درصدی مواجه بوده است که انتظار می رود با هماهنگی و ارتباط بیشتر بین دستگاه ها و سازمان های دولتی این کمبود جبران شود و به همین دلیل سازمان بازرگانی با همکاری سایر دستگاه های مرتبط برنامه های جامعی را در این بخش آماده کرده است.

رئیس سازمان بازرگانی در پایان ضمن تقدیر از مشارکت و همراهی خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان در راستای اجرای طرح های مختلف بازرگانی افزود: بدون شک همکاری و مشارکت رسانه های جمعی در راستای اجرایی کردن طرح های بازرگانی یک اصل مهم و حیاتی است و انتظار می رود که این روند همچنان ادامه داشته باشد.

در پایان این دیدار رئیس سازمان بازرگانی استان کردستان با اهدای بن خرید کالا از خبرنگاران فعال در حوزه بازرگانی این استان تقدیر و تجلیل کرد.