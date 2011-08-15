12 هزار نخ سیگار قاچاق در بروجرد کشف و ضبط شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی پورغلامحسین شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان بروجرد در سخنانی با اشاره به کشف و ضبط بیش از پنج کیلوگرم انواع مواد مخدر در این شهرستان اظهار داشت: در طول یک ماه اخیر بیش از یک کیلو و 817 گرم تریاک و چهار کیلو و 384 گرم کراک توسط نیروی انتظامی شهرستان بروجرد کشف و ضبط شده است.

وی بیان داشت: در جریان کشف این میزان مواد مخدر در شهرستان بروجرد سه نفر نیز دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.

فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان بروجرد بیان داشت: همچنین در یک ماه اخیر 12 هزار نخ سیگار قاچاق، 15 سلاح غیرمجاز، 11 قبضه سلاح سرقتی و... نیز کشف و ضبط شده است.

سرهنگ پورغلامحسین افزود: در رابطه با انواع سرقتها 68 نفر دستگیر شدند و به مراجع قانونی جهت پیگیری معرفی شده اند.