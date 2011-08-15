پورتال تجاری لرستان راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد قاسمی در پنجمین جلسه کمیسیون تجاری خرم آباد در سخنانی در این رابطه بر راه اندازی این پورتال تاکید کرد و اظهار داشت: راه اندازی این پورتال در معرفی و شناساندن محصولات تولیدی استان بسیار موثر خواهد بود.

وی گفت: با راه اندازی این پورتال فعالان اقتصادی استان می توانند با پرداخت حق عضویت یک فروشگاه مجازی برای محصول خود ایجاد کرده و به معرفی محصول خود در کشور و در برخی از کشورهایی که بازار مناسبی برای محصولات آنها است، بپردازند.

رئیس کمیسیون تجارت الکترونیک اتاق بازرگانی خرم آباد افزود: با توجه به اهمیت راه اندازی این پرتال در تجارت الکترونیک استان امیدواریم با کمک اتاق بازرگانی خرم آباد و سازمان بازرگانی استان بتوانیم این پروژه را به مرحله اجرا برسانیم.

قاسمی همچنین به تدوین شرح وظایف کمیسیون و برنامه های پیشنهادی سال 90 این کمیسیون با همکاری اعضاء کمیسیون اشاره کرد و گفت: ما امیدواریم با تصویب هیئت رئیسه اتاق بازرگانی خرم آباد این موارد به مرحله اجرا در آید.