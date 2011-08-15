به گزارش خبرگزاری مهر، پیوستن فابرگاس به تیم فوتبال بارسلونا در بین دو نیمه دیدار ال کلاسیکو قطعی شد و کاپیتان آرسنال با انعقاد قراردادی به ارزش 36 تا 40 میلیون یورو به باشگاه بارسا پیوست.

فابرگاس سال 2003 در حالی که تنها 16 سال سن داشت از بارسلونا به آرسنال پیوست اما همواره عنوان کرده بود که علاقمند است به تیم دوران کودکی خود بازگردد.

آرسن ونگر، سرمربی آرسنال، در این خصوص اظهار داشت: روشن است که ما نمی خواستیم فابرگاس از آرسنال جدا شود اما به هر حال این انتقال صورت گرفت و ما برای این بازیکن آرزوی موفقیت می کنیم.

فابرگاس 24 ساله امروز دوشنبه تحت آزمون پزشکی قرار خواهد گرفت و به طور رسمی به بارسلونا خواهد پیوست.