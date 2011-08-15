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۲۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۱۵

در گفتگو با مهر عنوان شد:

جدیدترین تصمیمات درباره دانشگاه پیام نور/ قول پیام نور به مجلسی‌ها

جدیدترین تصمیمات درباره دانشگاه پیام نور/ قول پیام نور به مجلسی‌ها

عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی درباره آخرین تصمیمات درباره دانشگاه پیام نور گفت: مقرر شد توسعه رشته های فنی و مهندسی پیام نور در مراکز استانها باشد.

نورالله حیدری دستنایی در گفتگو با خبرنگار مهر، آخرین تصمیمات کمیسیون آموزش مجلس و پیام نور را در ارتباط با توسعه کمی و کیفی این دانشگاه، اعلام کرد و گفت: سخنان اخیر رئیس کمیسیون آموزش درباره دانشگاه پیام نور تنها یک اولتیماتوم به این دانشگاه بود تا افزایش بی رویه ای در ظرفیت پذیرش و توسعه کمی خود نداشته باشد.

وی اظهار داشت: روی سخن رئیس کمیسیون با دانشگاه پیام نور درباره ایجاد رشته های فنی و مهندسی بود که کمیسیون آموزش دراین باره موضع دارند و بر این باور هستند پیام نور بیش از حد، ظرفیت را افزایش داده در حالیکه کیفیت این دانشگاه پایین است.

توسعه رشته های فنی و مهندسی در مراکز استانها

به گفته این نماینده مجلس، در جلسه کمیسیون آموزش این تصمیم گرفته شد که توسعه رشته های فنی مهندسی و علوم پایه پیام نور در مراکز استانها باشد و سایر رشته ها در سراسر شهرستانها مشروط به اینکه حد تعادل یک به 250 هیئت علمی رعایت  شود، پذیرش دانشجو را ادامه دهند.

یک قول پیام نور به کمیسیون آموزش

نماینده مردم اردل، کیار و کوهرنگ در مجلس شورای اسلامی از یک قول دانشگاه پیام نور به کمیسیون آموزش خبر داد و گفت: دانشگاه پیام نور در جلسه کمیسیون قول داد در توسعه رشته ها حد استاندارد را رعایت کند درغیراینصورت، کمیسیون آموزش با آنان برخورد می کند.

کد مطلب 1383726

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