آمار تلفات جاده ای در کردستان 25 درصد کاهش یافت

رمضان نادری در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: با توجه به اجرایی شدن قانون جدید راهنمایی و رانندگی و تشدید اقدامات پیشگیرانه پلیس میزان تلفات جاده ای و شمار کشته های تصادفات در استان کردستان در چهار ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 25 درصد کاهش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: در چهار ماهه اول سال گذشته در جاده های استان کردستان به دلیل حوادث ناشی از تصادفات جاده ای 164 نفر از هموطنان کشته شدند که این آمار در چهار ماهه اول امسال به 123 کشته کاهش پیدا کرده است که مقایسه این دو رقم نشان از کاهش 25 درصدی شمار کشته هاست.

رئیس پلیس راه استان کردستان از کاهش 45 درصدی آمار تلفات جاده ای در خرداد ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن خبر داد و گفت: کاهش آمار تلفات جاده ای در استان کردستان در حالی اتفاق افتاده است که در همین زمان میزان مسافرتها به این استان نیز با افزایش مواجه بوده است.

نادری با اشاره به کوهستانی بودن جاده های استان کردستان از کلیه هم استانی ها و به ویژه هموطنانی که به این استان سفر می کنند خواست تا با رعایت سرعت مطمئنه، توجه به تابلوهای راهنمایی و رانندگی و هشدارهای پلیس سلامتی خود و همراهانشان را تضمین کنند.

وی در پایان مشارکت و همراهی مردم در رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و اعمال قوانین توسط پلیس را در کاهش شمار تلفات جاده ای در استان کردستان موثر دانست و یادآور شد: انتظار می رود که این کاهش در طول سال جاری نیز همچنان ادامه داشته باشد.