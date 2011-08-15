عباس نادری، شاعر، نویسنده و مترجم، ساکن شهر وین که این روزها در ایران به سر می‌برد با حضور در خبرگزاری مهر درباره کتاب‌های در دست چاپ و نگارشش اینگونه گفت: چند ماه پیش کتاب «در خواب‌هایم قدم می‌زدی» را تحویل نشر تکا داده‌ام که فکر می‌کنم در حال آماده‌سازی باشد و تا چندی دیگر منتشر شود.

وی ادامه داد: این کتاب، مجموعه‌ای از نثرهای ادبی است که در طول 10 سال گذشته نوشته‌ام و به موضوعات متنوعی از جمله مطالبی درباره و برای ائمه اطهار، زندگی روزمره، طبیعت، خانواده و ... می‌پردازد که هر کدام از این موضوعات در فصل مجزایی آورده شده است.

مترجم «دلتنگی‌های بی‌فرصت» از سروده‌های یک شاعر عرب با اشاره به اینکه نسخه دست‌نویس کتاب حاضر بالغ بر 160 صفحه داشته است، بیان کرد: این کتاب با «فصل تابان» که متن‌هایی آیینی است، آغاز می‌شود. فصل باران، فصل سرود و فصل رود، دیگر بخش‌های آن است که «فصل رود» بخش پایانی و مجموعه یادداشت‌هایم از سفر به مصر است.

نادری افزود: فصل دوم کتاب، شامل دل‌نوشته‌های من برای پدرم است که یکی از سرفصل‌های آن نامش «در خواب‌هایم قدم می‌زدی» است که عنوان کتاب را هم بر همین اساس انتخاب کرده‌ام. پدرم در زمستان 1374 در یک حادثه رانندگی درگذشت.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا با توجه به تنوع موضوعات این کتاب هر موضوع را در کتابی جداگانه تدوین نکرده‌اید؟ توضیح داد: گرچه از لحاظ موضوعی هر کدام از این فصل‌ها قابلیت تبدیل شدن به یک کتاب جداگانه را داشت، ولی حجم مطالبی که من تا روز تحویل کتاب به ناشر داشتم به اندازه‌ای نبود که هر موضوع یک کتاب شود و تکمیل آنها نیز زمان زیادی می‌برد. به همین دلیل تصمیم گرفتم از بین یادداشت‌هایم بهترین‌ها را گزینش کرده و این کتاب را آماده کنم.

این نویسنده اضافه کرد: البته در نظر دارم مطالب جدیدی نوشته و مطالب قبلی را هم ویرایش و تکمیل کنم تا در آینده به کتاب تبدیل شود.

به گفته وی بخشی از نثرهای کتاب «در خواب‌هایم قدم می‌زدی» پیش از این در رسانه‌ها منتشر شده و برخی دیگر برای نخستین‌بار است که منتشر می‌شود.

نادری از تدوین کتاب دیگرش درباره ائمه اطهار (س) خبر داد و گفت: نشر تکا با مسئولیت آقای سعیدی راد مجموعه‌ای کتاب از نثرهای ادبی منتشر شده از گذشته تا امروز درباره ائمه اطهار تدوین می کند که نویسنده‌های مختلف در این طرح همکاری دارند و من هم درباره تنی چند از ائمه اطهار (س) کار می‌کنم که هنوز کار در مراحل اولیه است.

وی در پایان از ترجمه کتاب شعری از یکی از شاعران عرب خبر داد، ولی اعلام جزئیات بیشتری از کتاب را به فرصت دیگری موکول کرد.