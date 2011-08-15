اعتبارات پلدختر بیش از 110 میلیارد ریال است

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون رشیدی عصر یکشنبه در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان پلدختر در سخنانی با اشاره به سهم کل اعتبارات این شهرستان در سالجاری اظهار داشت: کل سهم اعتبارات این شهرستان از محل تملک دارایی سرمایه ای و دو درصد نفت و گاز بیش از 110 میلیارد ریال است.

وی به تشریح وضعیت تخصیص اعتبارات در بخشهای مختلف پرداخت و گفت: در بعضی از سرفصل ها مانند مهندسی رودخانه هیچگونه اعتباری به پلدختر تخصیص داده نشده است.

کارشناس معاونت برنامه ریزی استانداری لرستان نیز در این جلسه توضیحاتی در خصوص نحوه توزیع اعتبارات در میان شهرستانهای استان ارائه کرد.

نیکنام افزود: برنامه بر این است که فصل اعتبارات بیشتر به سوی خدمات رسانی به روستاها از جمله راه و آسفالت و خدمات روستایی باشد.

مرادی از کارشناسان معاونت برنامه ریزی استانداری لرستان نیز در خصوص عدم تخصیص اعتبار به مهندسی رودخانه گفت: این سرفصل در سال جاری برای کل استان حذف و اعتباری تخصیص نشده است.