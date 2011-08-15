نقش چین پس از کشته شدن بن لادن/ بازرسی هواپیمای شناسایی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، مقامات آمریکایی و دیگر مقامات مرتبط با آژانسهای اطلاعاتی اعلام کردند : چند روز پس از عملیات سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا(سیا) در کشته شدن "اسامه بن لادن" رهبر القاعده، سرویس اطلاعاتی پاکستان به مهندسان نظامی چین اجازه داد تا لاشه هواپیمای شناسایی آمریکا را که در طول این عملیات سقوط کرد، بازرسی کند.

نیویورک تایمز در ادامه نوشت : انجام چنین عملیاتی با چین تحریک آمیز خواهد بود، زیرا نشان دهنده عمق خشم پاکستان از عملیات یکجانبه آمریکا در کشته شدن بن لادن است و پس از این عملیات در دوم مه گذشته تنشها میان جاسوسان آمریکایی و پاکستانی افزایش یافت.

آژانسهای جاسوسی آمریکا بر این باورند که مهندسان چینی احتمالا به دعوت آژانسهای اطلاعاتی پاکستان از قسمت عقب هواپیمای شناسایی ایالات متحده که مجهز به فناوری پیشرفته بود، عکاسی کرده اند.

به نوشته نیویورک تایمز، اعضای نیروی دریایی آمریکا که عملیات کشته شدن بن لادن را انجام دادند، پس از سقوط این هواپیما در منطقه ابوت آباد تلاش کردند تا آن را از بین برده، اما قسمت عقبی این هواپیما همچنان سالم ماند.

مقامات آمریکایی در عین حال اعلام کردند که سند مستدلی را درباره دیدار مهندسان چینی از منطقه ابوت آباد ندارند. مقامات پاکستانی نیز گزارشها درباره نمایش این هواپیما به مهندسان دیگر کشورها را رد کرده اند.

نیویورک تایمز در ادامه نوشت : اسلام آباد رابطه نظامی نزدیکی با پکن دارد و تعداد زیادی از مهندسان چینی در پایگاه های نظامی پاکستان فعالیت می کنند و مقامات پاکستانی اعلام کردند نیروی دریایی چین احتمالا پایگاهی را در خط ساحلی این کشور ایجاد می کند.

خاطر نشان می شود در عملیات نیروهای آمریکایی که 38 دقیقه به طول انجامید یگان ویژه نیروی دریایی ایالات متحده موسوم به Navy Seals متشکل از 6 تفنگدار به خانه بن لادن در منطقه ابوت آباد یورش برده و او را کشتند. در این عملیات بن لادن در اثر برخورد گلوله به سر و سینه اش کشته شد. نظامیان آمریکایی پس از کشتن سرکرده القاعده، جسد وی را با بالگرد از این مکان خارج کردند.