توضیحات شرکت برق استان ایلام در واکنش به یک خبر

به گزارش خبرنگار مهر، در پاسخ مطلبی با عنوان "قبضهای چند صد هزار تومانی برق در دهلران/ پول یارانه مصرف برق می شود" درج در سایت خبرگزاری مهر مورخ 19/5/90 ضمن قبولی طاعات و عبادات هممیهنان عزیز جهت تنویر افکار عمومی نکاتی را به استحضار می رساند :

1- شرکتهای توزیع برق در تعیین نرخ بهای انرژی مصرفی مشترکین هیچگونه دخالتی نداشته و صرفاً به اجرای بخشنامه ها و دستورالعملهای ابلاغی از طرف وزارت نیرو مبادرت می کند . در این رابطه اعلام می دارد که بهای برق مصرفی مشترکین شهرستانهای دهلران و مهران در شش ماه از سال (اول اردیبهشت لغایت اول آبان ماه) با تعرفه گرمسیری درجه یک که نازلترین قیمت بهای انرژی است محاسبه می شود و براساس آن الگوی مصرف در این مدت برای مشترکین خانگی 3000 کیلووات ساعت در ماه است که در صورت رعایت آن حداکثر بهای انرژی مصرفی مشترک در ماه کمتر از 350 هزار ریال می شود .

2- در مورد این جمله نگارنده "جیره بندی برق در نقاط مختلف استان ایلام به چشم می خورد" لازم به ذکر است که با عنایت الهی و تلاشهای دولت خدمتگزار، وزات نیرو و مجموعه صنعت برق هیچگونه خاموشی ناشی از کمبود نیرو نداشته ایم و انشاء الله من بعد هم به لطف همکاری مردم شریف و مدیریت مصرف انرژی توسط آنان نخواهیم داشت و اگر گاهی اوقات خاموشیهایی اعمال شده به منظور تعمیرات روی شبکه ها و تأسیسات توزیع بوده که امری طبیعی و اجتناب ناپذیر است و این شرکت به جهت رفاه حال مشترکین اعمال خاموشی و کار بر روی شبکه ها را در فصل تابستان جز در مواقع اضطراری و بروز حادثه در ساعات اولیه صبح انجام می دهد .

در پایان با تکریم زحمات و تلاشهای اهل قلم و اصحاب رسانه در راستای توجه به خواسته های مردم و انعکاس کاستیها و مشکلات انتظار می رود ضمن رعایت اصل انصاف و اعتدال، هنگام ورود به مسائل تخصصی پیرامون موضوع بررسی بیشتر انجام داده و با کارشناسان مرتبط تماس برقرار کنند تا ناخواسته با ارائه گزارشات غیرواقع موجبات تشویش اذهان عمومی و زمینه بی اعتمادی مردم به خدمتگزاران خود را فراهم ننموده و نیز خوراک تبلیغاتی دشمنان تابلودار و قسم خورده این ملت را به وجود نیاورند .

توضیحات مهر

1- در گزارش مهر هیچ نهادی زیر سئوال نرفته است و فقط مشکل مردم عنوان شده است و به هر حال برای مردم قبضهای کلان آمده و بر اساس گفته نماینده مردم ایلام در مجلس هنوز تعرفه برق برای شهرستان محاسبه نمی شود .

2- خاموشیها از سالهای گذشته تاکنون در سطح استان وجود داشته و در بعضی مناطق به دلیل گرمای بالای 50 درجه خاموشیها در بسیاری از موارد مردم را دچار گرمازدگی می کنند .