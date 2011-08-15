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۲۴ مرداد ۱۳۹۰، ۹:۵۴

مردم به کسانی که چنگال بر چهره هم می‌زنند رای نمی‌دهند

مردم به کسانی که چنگال بر چهره هم می‌زنند رای نمی‌دهند

امام جمعه موقت اصفهان با تاکید بر رعایت اخلاق در رقابتهای انتخاباتی گفت: مردم به کسانی که چنگال بر چهره هم می زنند رای نمی دهند.

حجت الاسلام محمد تقی رهبر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره رعایت اخلاق در رقابتهای انتخاباتی گفت: هر کاندیدایی خود باید اخلاق اسلامی را رقابت های سیاسی مد نظر داشته باشد و اجازه ندهد که هواداران و کسانی که در قالب جناح و حزب از او حمایت می کنند از مرز اخلاق عبور کنند.

وی با اشاره به اینکه ماه رمضان ماه تزکیه نفس و اخلاق مداری است، افزود: باید آثار این ماه در فعالیت انتخاباتی افراد و احزاب نمایان شده و این ماه را فرصتی برای توصیه خود و دیگران به به اخلاق مداری و آزاد منشی بدانیم.
 
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اعلام این که هدف از حکومت در نظام اسلامی با دیگر نظامات در جهان متفاوت است گفت: هدف از تشکیل حکومت در نظام اسلامی اجرای سیره نبوی است که در آن تاکید شده حتی به دشمن خود نیز ناسزا نگوئید.

وی افزود: بنا بر سیره نبوی و ائمه اطهار اگر می خواهید از دشمن خود نیز سخن بگوئید به او توهین نکنید و تنها واقعیات صفات دشمن را با منطقی مستدل برای روشن شدن افکار عمومی بازگو کنید.

رهبر تصریح کرد: بی شک پیروی از سیره نبوی برای کشور امنیت و برای شخص رای می آورد زیرا مردم نیز نسبت به زمانه خود آگاه بوده و به کسانی که در رقابت انتخاباتی چنگال بر چهره هم می زنند رای نمی دهند.

وی خواستار توجه جدی کاندیدا ها و حامیانشان به اخلاق اسلامی، سیره نبوی و ائمه اطهار و همچنین توصیه های مقام معظم رهبری شد و گفت: مردم باید احساس کنند که انتخابات در کشوری ایران و نظام اسلامی برگزار می شود نه ممالکی مثل انگلیس و ایتالیا و فرانسه.
 
 
کد مطلب 1383758

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