حجت الاسلام محمد تقی رهبر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره رعایت اخلاق در رقابتهای انتخاباتی گفت: هر کاندیدایی خود باید اخلاق اسلامی را رقابت های سیاسی مد نظر داشته باشد و اجازه ندهد که هواداران و کسانی که در قالب جناح و حزب از او حمایت می کنند از مرز اخلاق عبور کنند.

وی با اشاره به اینکه ماه رمضان ماه تزکیه نفس و اخلاق مداری است، افزود: باید آثار این ماه در فعالیت انتخاباتی افراد و احزاب نمایان شده و این ماه را فرصتی برای توصیه خود و دیگران به به اخلاق مداری و آزاد منشی بدانیم.



نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اعلام این که هدف از حکومت در نظام اسلامی با دیگر نظامات در جهان متفاوت است گفت: هدف از تشکیل حکومت در نظام اسلامی اجرای سیره نبوی است که در آن تاکید شده حتی به دشمن خود نیز ناسزا نگوئید.



وی افزود: بنا بر سیره نبوی و ائمه اطهار اگر می خواهید از دشمن خود نیز سخن بگوئید به او توهین نکنید و تنها واقعیات صفات دشمن را با منطقی مستدل برای روشن شدن افکار عمومی بازگو کنید.



رهبر تصریح کرد: بی شک پیروی از سیره نبوی برای کشور امنیت و برای شخص رای می آورد زیرا مردم نیز نسبت به زمانه خود آگاه بوده و به کسانی که در رقابت انتخاباتی چنگال بر چهره هم می زنند رای نمی دهند.



وی خواستار توجه جدی کاندیدا ها و حامیانشان به اخلاق اسلامی، سیره نبوی و ائمه اطهار و همچنین توصیه های مقام معظم رهبری شد و گفت: مردم باید احساس کنند که انتخابات در کشوری ایران و نظام اسلامی برگزار می شود نه ممالکی مثل انگلیس و ایتالیا و فرانسه.



