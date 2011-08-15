9000 زندانی جرائم غیرعمد در کشور آزاد شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سید اسدالله جولایی شامگاه یکشنبه در جشن گلریزانی که به مناسبت آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد برگزار شد، افزود: سال گذشته 9 هزار و 577 نفر با مجموع بدهی بیش از 234 میلیارد تومان با کمک ستاد دیه و مشارکت افراد خیر و نیکوکار آزاد شدند.

وی بیان کرد: دیه غیرعمد شامل محکومان تصادف، حوادث کارگاهی، محکومین مالی غیرکلاهبرداری، مهریه معقول و نفقه است.

مدیرعامل ستاد دیه کشور اظهار داشت: از این محکومان دو هزار نفر زندانی دیه، هزار نفر زندانی نفقه، دو هزار و 800 نفر برای مهریه و سه هزار و 200 نفر هم برای محکومیت مالی غیرکلاهبرداری در زندان هستند.

با اشاره به آزادی بیش از 18 هزار زندانی جرائم غیرعمد در دو سال گذشته در سراسر کشور اظهار داشت: در دو سال گذشته بیش از 18 هزار زندانی با رقم بیش از 400 میلیارد تومان با حمایت مردم خیر و نوع دوست از زندان ها آزاد شدند.

جولایی با اشاره به سابقه 21 ساله ستاد دیه افزود: از ابتدای آغاز به کار ستاد دیه کشور تاکنون بیش از 51 هزار نفر از جرایم غیرعمد از زندان ها آزاد شده اند و به آغوش گرم خانواده هایشان برگشته اند.

مدیرعامل ستاد دیه با اشاره به تصویب قانون جدید بیمه شخص ثالث اظهار داشت: قبل از تصویب این قانون روزانه 56 تا 57 راننده وارد زندان می شدند و اگر این روند ادامه داشت آمار زندانیان محکوم به دیه کشور به بیش از 50 هزار نفر می رسید در حالی که با همت و جدیت مسئولین ذیربط هم اکنون اینِ آمار به دو هزار نفر کاهش پیدا کرده است.

وی بیان کرد: امروز و به صورت همزمان 180 جشن گلریزان در سراسر کشور برای حمایت از زندانیان جرائم غیرعمد و زمینه سازی برای آزادی آنها برگزار می شود.

جولایی در پایان گفت: با توجه به ماه پر فیض و برکت رمضان نیکوست کسانی که می توانند دیه را ببخشند از حق خود گذشته و شادی را به خانواده های زندانیان برگردانند.

مراسم جسن گلریزان با حضور جمعی از مسئولان و مدیران استان و با مشارکت اقشار مختلف مردم برگزار شد.