  1. استانها
  2. کردستان
۲۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۴۱

سال گذشته/

9000 زندانی جرائم غیرعمد در کشور آزاد شدند

9000 زندانی جرائم غیرعمد در کشور آزاد شدند

سنندج - خبر گزاری مهر: مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: در سال گذشته و با توجه به مشارکت مردم و افراد نیکوکار 9 هزار و 577 نفر زندانی جرائم غیرعمد در کشور آزاد شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید اسدالله جولایی شامگاه یکشنبه در جشن گلریزانی که به مناسبت آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد برگزار شد، افزود: سال گذشته 9 هزار و 577 نفر با مجموع بدهی بیش از 234 میلیارد تومان با کمک ستاد دیه و مشارکت افراد خیر و نیکوکار آزاد شدند.

وی بیان کرد: دیه غیرعمد شامل محکومان تصادف، حوادث کارگاهی، محکومین مالی غیرکلاهبرداری، مهریه معقول و نفقه است.

مدیرعامل ستاد دیه کشور اظهار داشت: از این محکومان دو هزار نفر زندانی دیه، هزار نفر زندانی نفقه، دو هزار و 800 نفر برای مهریه و سه هزار و 200 نفر هم برای محکومیت مالی غیرکلاهبرداری در زندان هستند.

با اشاره به آزادی بیش از 18 هزار زندانی جرائم غیرعمد در دو سال گذشته در سراسر کشور اظهار داشت: در دو سال گذشته بیش از 18 هزار زندانی با رقم بیش از 400 میلیارد تومان با حمایت مردم خیر و نوع دوست از زندان ها آزاد شدند.

جولایی با اشاره به سابقه 21 ساله ستاد دیه افزود: از ابتدای آغاز به کار ستاد دیه کشور تاکنون بیش از 51 هزار نفر از جرایم غیرعمد از زندان ها آزاد شده اند و به آغوش گرم خانواده هایشان برگشته اند.

مدیرعامل ستاد دیه با اشاره به تصویب قانون جدید بیمه شخص ثالث اظهار داشت: قبل از تصویب این قانون روزانه 56 تا 57 راننده وارد زندان می شدند و اگر این روند ادامه داشت آمار زندانیان محکوم به دیه کشور به بیش از 50 هزار نفر می رسید در حالی که با همت و جدیت مسئولین ذیربط هم اکنون اینِ آمار به دو هزار نفر کاهش پیدا کرده است.

وی بیان کرد: امروز و به صورت همزمان 180 جشن گلریزان در سراسر کشور برای حمایت از زندانیان جرائم غیرعمد و زمینه سازی برای آزادی آنها برگزار می شود.

جولایی در پایان گفت: با توجه به ماه پر فیض و برکت رمضان نیکوست کسانی که می توانند دیه را ببخشند از حق خود گذشته و شادی را به خانواده های زندانیان برگردانند.

مراسم جسن گلریزان با حضور جمعی از مسئولان و مدیران استان و با مشارکت اقشار مختلف مردم برگزار شد.

کد مطلب 1383761

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها