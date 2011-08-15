کوهساران بختیاری؛ رویشگاه گیاه دارویی "آویشن"

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمحال و بختیاری به واسطه موقعیت خاص جغرافیایی و تنوع آب و هوایی دارای انواع مختلف گونه های گیاهی است و از معدود استانهای کشور است که بیشترین تنوع و پراکنش گیاهی در آن مشاهده می شود.

این گیاهان مرتعی شامل قارچ، کرفس کوهی، کنگر، پرموسیر، کاردی و سریدنگ، تره کوهی، لیباس و گیاهان دارویی شامل زنجبیل، بابونه، آویشن، کاسنی، کتیرا، شیرین بیان، شنگ و ... است.

یکی از گیاهان دارویی که در استان چهار محال وبختیاری می روید گیاه آویشن است وآویشن از دیر باز مورد توجه افراد برای درمان بیماریها بوده است وهمواره ازآن به عنوان یک گیاه دارویی یاد شده است.

آویشن با نام علمی thymusvulgari یکی از شناخته شده ترین گیاهان ازتیره نعنائیان است که دارای گلهای سفید

وچتری وپر شاخه است که در برخی مناطق جهان میروید.

ایران نیز جزو قلمروهای اصلی آن است و استان چهار محال و بختیاری به خاطر شرایط مساعد آب و هوایی یکی از رویشگاههای این گیاه محسوب می شود.

آویشن درطب سنتی ومدرن به عنوان یک گیاه ضداسپاسم کاربرد دارد وهمچنین برای درمان برونشیت، عفونت ریه، سرما خوردگی، آنفولانزا، گرفتگی عضلات ودرمان نفخ کاربرد دارد.

همچنین ازاین گیاه داروهایی چون شربت توسیان، قطره توسگیل، قطره توسیون و قطره تیم آرتا ساخته می شود که در علاج بیماریهای متعددی کاربرد دارد.

یکی از عطاریهای سطح شهر فرخ شهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آویشن دراصطلاح طب سنتی به دو دسته آویشن کوهی واویشن لاباری تقسیم میشود که نوع اول بیشتر برای درمان سرما خوردگی ودم کرده آن را برای رفع خستگی استفاده می کنند.

وی عنوان کرد: آویشن لاباری که بیشتر در سیل گیرهای سطح جاده ها می روید برای تسکین درد و درمان عفونتها

ورفع بیخوابی استفاده می شود.

وی با اشاره به شیوه مصرف آویشن یاد آور شد: ابتدا گیاه اویشن را درمقابل آفتاب قرار میدهیم تا کاملا خشک شود وسپس خشک کرده آن را می کوبند تا خوب پودر شود وسپس پودر را با آب جوش مخلوط کرده وبعدازبیست دقیقه دم کرده آن نوشیده می شود.

وی بیان داشت: پراکندگی رویش این گیاه در استان چهار محال وبختیاری فراوان است و می توان به جرات گفت منطقه شکار ممنوع تنگ صیاد مهمترین زیستگاه این گیاه در استان است اما درسایرنقاط دیگر استان نیز این گیاه به صورت پراکنده یافت می شود.

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