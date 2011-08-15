میزبانی از دم در تا سفره افطار/ تجلیل با چاشنی طنز!

به گزارش خبرنگار مهر، روزها از پی هم می آیند و می روند و دفتر خاطرات خبرنگاران نیز پر از خاطرات تلخ و شیرین می شود، درست یک هفته پیش بود که مراسم روز خبرنگار در استانداری البرز با بی مهری فراوان نسبت به اصحاب رسانه برگزار شد و بر خلاف سکوت همیشگی این قشر این بار این قدر موضوع مهم جلوه کرد که تمامی خبرگزاریها و پایگاههای خبری و روزنامه های محلی هر یک از نگاه خود به نقد گوشه ای از آن پرداختند.

یک هفته گذشت و شهرداری و شورای شهر کرج که خود در مراسم قبلی حضور داشتند با بهره گیری از تجربه به وجود آمده و بی احترامی صورت گرفته به خبرنگاران بر آن شدند تا درهای باشگاه میلاد را به روی تمامی خبرنگاران برای ضیافت افطاری صمیمی باز گذارند و خود در کسوت میزبان از هیچ کوششی برای حفظ جایگاه و احترام به میهمانان خود دریغ نکنند.

از همین رو همه دعوت شدند و کسی را جلوی در به خاطر اینکه اسمش در لیست نبود و یا نمی توانست ثابت کند سالها موهایش را در قلم زدن برای این شهر سپید کرده است، برنگردانند.

خبری از نان قرض دادن مدیران به هم نیز به شدت همیشگی جلسات شهر نبود. به جای سخنرانی مدیران و میزبانان جلسه، گردهمایی با صحبتهای نماینده خبرنگاران آغاز شد.

دعوت از گروه هنرمند و حرفه ای و بهره گیزی از موسیقی سنتی فضای پرنشاطی را به برنامه بخشید و در نهایت چنان فضا از حالت خشک و بی روح خارج شد که حتی رئیس شورای شهر و شهردار نیز از پشت تریبون با یکدیگر و دیگر اعضای شورای شهر شوخی کردند.

در این جلسه محمود دادگو از پشت تریبون از همه اعضا نام برد و تاکید کرد: من به نام تک تک اعضای شورا حساسم، وی البته همچنان که با تسلط سخنرانی می کرد، لحظه ای نیز از همکارانش غافل نمیشد و مدام جویای حال و صحبتهای درگوشی و روزنامه خواندن آنها بود.

شهردار کرج نیز وقتی پشت تریبون رفت، گفت: اگر به رسم ادب و میزبانی نبود پشت تریبون نمی آمدم و دوست داشتم صحبتهای شما و دیگران را بشنوم.

وی همچنین با بیان اینکه شهردار بودن کار طاقت فرسایی است، با خنده گفت: آرزو می کنم هیچ کس گذرش به صندلی شهرداری کرج و مسند شهردار نیفتد که کاری بس سخت و دشوار است.

همچنین در این برنامه همایون حسینیان از طنزپردازان مطرح کشور و خبرنگار کرجی نیز ضمن بیان دغدغه های خود اشعاری طنز را در وصف کرج تقدیم خبرنگاران کرد.

به نام خداوند جان و خرد

کزین برتر اندیشه بر نگذرد

به نام خداوند لوح سپاس

به یک عده روزنامه چی، آس و پاس

به نام خداوند فقر و غنا

خدای همه، قادر آشنا!

به نام خداوند پایان کار!

وامضای پر ارزش شهردار

به نام خدای خبرهای خوب

و اتمام طرح پل روی جوب

به نام خداوند شورای شهر

که با ماست گه آشتی، گاه قهر

به نام خداوند حرف مگو

خداوند پر عشوه ی دادگو

به نام خداوند نایب رییس

که در دیده بوسی کمی شد خسیس

به نام خداوند خیلی تمیز

خداوند صدر "مهندس عزیز"!

به نام خداوند پا بند ما

خدای وحیدی و گلوند ما

به نام خدای دوام و بقا

شریفی، خدابین، کیا، حاج آقا

به نام خدای شهابی فرد

که سبزند از او مجلات زرد

به نام خداوند خیری گل

که کارش شده مثل "یک قل دو قل"

به نام خداوند کل جهان

خداوند افراد نشریه خوان

به نام خداوند نشریه جات

و اهل رسانه همه قاتِ قات

این برنامه با ضیافت افطاربه پایان رسید و نکته جالب توجه این بود که شهردار و رئیس شورا بر سر میزهای افطار حاضر شدند و خود از نزدیک بر نحوه پذیرایی نظارت کردند.

حتی سری به آشپزخانه نیز زدندو در آخر در جمع خبرنگاران روزه خود را افطار کردند.

اعضای شورا نیز در بین خبرنگاران و نه در میزی مجزا حاضر شدند و ضمن گپ و گفتگویی صمیمی با اصحاب رسانه از نزدیک با مشکلات این صنف آشنا شدند.

روابط عمومی شورا و شهرداری کرج بر برگزاری هرچه با شکوه تر این برنامه کاملا با برنامه ریزی وارد عمل شده و خاطره خوبی را برای خبرنگاران به جای گذاشت.

به امید روزی که احترام به خبرنگاران و توجه به جایگاه آنان در شهرمان نهادینه شود.