محمد نبی حبیبی دبیر کل حزب موتلفه اسلامی درگفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر توجه به فعالیت های دشمنان گفت: تردیدی نیست که دشمن با تجربه‌ای که در تاریخ انقلاب اسلامی به دست آورده است و به کارگیری همه توانهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و با یک نوع پیچیدگی بیشتر نسبت به اوایل انقلاب در میدان مقابله با جمهوری اسلامی قرار دارند.

وی افزود: راه مقابله با سیاست‌های دشمنان در شرایط فعلی جز با روش‌های جهادی و جبهه‌ای امکان پذیر نیست.



دبیرکل حزب موتلفه اسلامی تصریح کرد: برای داشتن این روحیه جهادی هیچ راهی جز حضور با اخلاص در صحنه مقابله با دشمن نیست و با روشهای عادی و بدون در نظر گرفتن توان و پیچیدگیهای دشمن هیچگاه نمی توانیم با آنها مقابله کنیم.



حبیبی خاطرنشان کرد: اگر نیروهای انقلاب که چاره ای جز حضور مخلصانه آنها وجود ندارد به آلودگی‌های عدم خلوص و پرداختن به رفاهیات با رنگ اشرافی گری و از دست دادن اخلاق جبهه ای دچار شوند، در مصاف با دشمن با کمبودها و نقائص فراوانی مواجه خواهیم بود.



دبیرکل حزب موتلفه اسلامی همچنین در پاسخ به سئوالی مبنی بر امتناع روسای قوا از برگزاری دیدار با دانشجویان گفت: نیروهای جوان کشور و دانشجویان نیاز به روشنگری های عالمانه مسئولان دارند از سوی دیگرمسئولان برای فهم واقعیات موجود اجتماعی و سیاسی نیازمند ارتباط با عامه دانشجویان هستند.



وی تاکید کرد: ممکن است امتناع از این دیدارها به علت غفلت و در گاهی موارد اولویت قائل نشدن برای دانشجویان باشد و معتقدم در برخی موارد نیز این موضوع به دلیل روحیه عدم نقد پذیری مسئولان است.



