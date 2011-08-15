مصرف آب روستاییان در بشرویه 14 درصد کاهش یافت

علی حیدرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این کاهش در مصرف آب روستایی بشرویه نشانگر عملکرد مثبت طرح هدفمندی یارانه‌ ها است.

وی فرهنگ ‌سازی در روستاها از جمله در مدارس و تهیه اسلایدهای نمایشی از نحوه استخراج آب و نشان دادن مراحل مختلف آبرسانی به روستاها را از عوامل مهم در راستای هرچه بهتر مصرف کردن آب برشمرد.

سرپرست امور آب و فاضلاب روستایی شهرستان بشرویه با بیان اینکه فعالیت‌های دیگری در زمینه درست مصرف کردن آب در دست اقدام است، افزود: امید است در راستای تشویق مردم به کم مصرف کردن آب بخشی از مشکل خشکسالی در روستاها حل شود.

حیدرزاده با اشاره به میزان آب استحصالی از منابع آب شهرستان بشرویه تصریح کرد: میزان آب استحصالی از منابع آب (چاه) شهرستان برای تأمین آب روستاها میزان 919 هزار و 137 مترمکعب در سال است.

وی با اشاره به اینکه در شهرستان بشرویه انشعابات غیر مجاز آب، بسیارکم و انگشت ‌شمار است، گفت: با توجه به عقاید دینی و سبقه فرهنگی ساکنان این منطقه و اطلاع‌ رسانی که در زمینه عواقب انشعابات غیر مجاز انجام گرفته است سالانه شاهد تعداد بسیار کم و انگشت‌شمار در روستاهای این شهرستان هستیم.

سرپرست امور آب و فاضلاب روستایی شهرستان بشرویه با اشاره به اصلاح خطوط شبکه توزیع آب در این شهرستان افزود: با توجه به فرسودگی وهدررفتی که در شبکه توزیع اکثر روستاهای شهرستان وجود دارد همه ساله اعتبار قابل توجهی برای اصلاح خطوط شبکه توزیع برای جلوگیری از هدررفت و آبرسانی بهتر به مردم روستا از اعتبارات تملک و دارایی برای این امر اختصاص پیدا می ‌کند.

سرپرست امور آب و فاضلاب روستایی شهرستان بشرویه از توزیع و تعویض حدود دو هزارمتر از خط شبکه توزیع روستای رقه این شهرستان خبر داد و بیان کرد: در سه ماه نخست سال جاری با این اصلاح شبکه توزیع و تعویض مشکل کم آبی این روستا حل شد وامید است با اعتباری که در سال جاری پیش‌بینی شده به طور کامل شبکه توزیع روستا اصلاح و تعویض شود.

وی افزود: توسعه و بازسازی شبکه‌های آب شرب روستاهای رقه، اصفاک، موردستان، آبرسانی به روستای فتح‌ آباد از طریق مجتمع ارسک اجرای خط انتقال به طول 22 کیلومتر، اجرای طرح‌های مدیریت مصرف برای جلوگیری از هدررفت آب در شبکه‌های آب روستایی از جمله برنامه‌های آبفار در سال جاری است.

حیدرزاده تکمیل طرح اجرای خط انتقال و رینگ مجتمع ارسک به کرند، آبرسانی به روستای مهدی ‌آباد از توابع بخش مرکزی شهرستان بشرویه و آبرسانی سیار به روستاهای زیر پوشش شهرستان که از آب لوله‌کشی محروم هستند را از دیگر برنامه‌های آبفار بشرویه در سال جاری برشمرد.