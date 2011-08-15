صدرنشین لیگ برتر چهارشنبه در قم میزبان سایپا است

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که پیش از این اعلام شده بود، هشت بازی هفته چهارم لیگ برتر روز سه شنبه و یک بازی نیز روز چهارشنبه برگزار می‌شود، اما سازمان لیگ برتر فدراسیون فوتبال در برنامه دیدارهای هفته چهارم تغییراتی ناگهانی به وجود آورد.



بدین ترتیب سه بازی هفته چهارم از دور رفت یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور روز سه شنبه بیست و پنجم مرداد ماه برگزار می شود و پنج بازی دیگر نیز چهارشنبه بیست و ششم مرداد به انجام خواهد رسید.



در این بین تیم فوتبال صبای قم صدرنشین رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور، قرار است چهارشنبه شب در دیداری خانگی از هفته چهارم میزبان شاگردان مجید صالح در تیم فوتبال سایپا البرز باشد، دیداری که از حساسیت بالایی برخوردار است.



بر اساس برنامه جدید سازمان لیگ برتر فدراسیون فوتبال، دیدار تیم های فوتبال صبای قم و سایپا البرز از هفته چهارم دور رفت یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور جام خلیج فارس از ساعت 22 چهارشنبه بیست و ششم مرداد ماه در ورزشگاه 15 هزار نفری یادگار امام قم برگزار می شود.



این دیدار یکی از حساس‌ترین مسابقات شب دوم هفته چهارم نیم فصل نخست مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور است که به عقیده بسیاری از کارشناسان تقابل فوتبالی جذاب و تماشایی با تفکرات مربیان جوان دو تیم تلقی می‌شود.



دو تیم در شرایطی در چهارمین دیدار خود در یازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور برابر یکدیگر به میدان می‌روند که آخرین‌بار در بازی برگشت دهمین دوره لیگ برتر به مصاف یکدیگر رفتند که آن مسابقه به میزبانی صبای قم در ورزشگاه یادگار امام برگزار شد و در نهایت دو تیم به تساوی یک بر یک رسیدند.



دو تیم در این دیدار با تفاوت‌هایی نسبت به آخرین بازی خود در فصل گذشته، برابر یکدیگر صف‌آرایی می‌کنند که یکی از این تفاوت‌ها، در کادر فنی دو تیم است زیرا صالح که فصل قبل دستیار منصور ابراهیم زاده در تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان بود در حال حاضر در تیم سایپا البرز مربیگری می‌کند اما صبای قم اکنون با یکی از جوانترین مربیان تاریخ لیگ برتر یعنی عبدالله ویسی در لیگ یازدهم حضور دارد.



صبای قم و سایپا البرز در فصل گذشته مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور در دو مسابقه به مصاف یکدیگر رفتند که پیروزی در دیدار رفت سهم تیم سایپا البرز بود، زیرا در بازی رفت در کرج، سایپایی ها موفق شدند با نتیجه یک بر صفر صبا را شکست داده و به نخستین پیروزی خود در لیگ دهم دست یابند اما بازی برگشت دو تیم در قم با تساوی به پایان رسید.



در هفته‌ قبل لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور صبا موفق به کسب پیروزی شد، صبای قم موفق شد در خارج از خانه خانه و در ورزشگاه اکباتان تهران، تیم راه‌آهن را با نتیجه دو بر صفر شکست دهد و از سوی دیگر سایپا البرز در تهران با یک گل به تیم ذوب آهن باخت.

