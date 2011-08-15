فیلم "اگه بابا برگرده" تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم به سفارش صدا وسیمای مرکز همدان تولید شده و داستان دانش‌آموزی به نام علی است که پدرش راننده ماشین‌های سنگین است. مشغله فراوان پدر و حضور کمرنگ او در خانه کم کم علی را دچار نگرانی و اضطراب می‌کند تا جایی که همیشه منتظر خبر ناگوار تصادف پدرش است.

در پایان داستان مدیر مدرسه که متوجه وضعیت روانی علی می‌شود به خوبی مشکل او را در می‌یابد و رفع می‌کند. فیلم "اگه بابا برگرده" در یک قسمت هفتاد دقیقه‌ای به تهیه‌کنندگی رضا محمودی شجاع و کارگردانی و نویسندگی سعید پور شعبانی ساخته می‌شود.

همچنین محمد حسین خانیان، کبری یوسفی، سهراب نیک فرجاد و اصغر هندی بازیگران این فیلم داستانی هستند.

دیگر عوامل برنامه عبارتند از تصویربردار: سعید ایپکی، صدابردار: سید مهدی موسوی، طراح صحنه و دکور: مهدی یوسفی و منشی صحنه: مرتضی تیموری.