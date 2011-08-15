صالح آبادی به مهر اعلام کرد: عرضه 2 میلیون تن گندم مازاد در بورس ‌کالا

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: براساس مصوبه دولت، شرکت بازرگانی دولتی ایران موظف به عرضه 2 میلیون تن گندم مازاد از طریق بورس کالا شده است.