عرضه 2 میلیون تن گندم مازاد در بورس ‌کالا

علی صالح آبادی در گفتگو با مهر در مورد عرضه کالاهای کشاورزی در بورس کالا گفت: در عرضه کالاهای مختلف کشاورزی در بورس کالا، هیچ مشکلی برای بحث رقابت خرید وجود نخواهد داشت.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: دولت اخیرا مصوبه ای را برای عرضه گندم در بورس کالای ایران به تصویب رسانده است.
معاون وزیر اقتصاد اظهارداشت: براساس این مصوبه که به شرکت بازرگانی دولتی ایران ابلاغ شده است، این شرکت موظف است که حدود 2 میلیون تن گندم مازاد را از طریق بورس کالا عرضه کند.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به عرضه اینگونه محصولات کشاورزی در بورس کالا و همچنین قوانین مربوطه به طور قطع امسال حجم معاملات کشاورزی در بورس کالای ایران افزایش خواهد یافت.
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