پرستاران ایرانی پس از مهاجرت به کشور باز نمی گردند/ کانادا اولین مقصد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نجاتیان اظهار داشت: هر پرستار ایرانی که بخواهد در خارج از کشور کار کند باید تاییدیه صلاخیت حرفه ای خود را از سازمان نظام پرستاری دریافت کند و اکنون سازمان نظام پرستاری تنها مرجع رسمی تایید صلاحیت حرفه ای پرستاران در کشور به شمار می رود که توسط اکثر کشورهای جهان شناخته شده است.

وی افزود: آمار فرمهای صادره ما برای متقاضیان اشتغال در خارج از کشور نشان می دهد طی 6 ماه گذشته 100 نفر از پرستاران موفق به گرفتن پذیرش اشتغال در خارج کشور شده اند و صدور گواهی تایید صلاحیت حرفه ای خود را از سازمان نظام پرستاری درخواست کرده اند.

معاون فرهنگی، روابط عمومی و بین الملل سازمان نظام پرستاری خاطرنشان کرد: دریافت گواهی تایید صلاحیت حرفه ای آخرین مرحله اشتغال پرستاران در خارج از کشور محسوب می شود. بنابراین می توانیم ادعا کنیم 100 نفر از پرستاران ما طی 6 ماه گذشته به خارج از کشور مهاجرت کرده اند.

وی با اعلام اینکه 85 درصد از مجموع این پرستاران زن و 15 درصد را مردان تشکیل می دهند، افزود: از بین کشورهایی که پرستاران ایرانی را جذب می کنند کانادا با 47 درصد و امارات متحده عربی با 33 درصد بیشترین آمار را در این زمینه به خود اختصاص داده اند.

نجاتیان اعلام کرد: همچنین استرالیا، آمریکا و انگلیس به ترتیب از دیگر کشورهایی هستند که شرایط خوبی را برای اشتغال پرستاران ایرانی فراهم کرده اند و پرستاران مایل هستند برای کار به این کشورها مهاجرت کنند.

وی درباره نحوه پذیرش کشور کانادا، اظهار داشت: پرستاری اکنون جزو مشاغل پرطرفدار در کانادا است و پرستاران امتیاز بالایی را برای مهاجرت دارند. به طوری که فاصله دریافت ویزا برای پرستاران بین 8 ماه تا یکسال طول می کشد که زمان اندکی است.

معاون فرهنگی، روابط عمومی و بین الملل سازمان نظام پرستاری با اشاره به میزان رضایت پرستاران ایرانی شاغل در کانادا، گفت: مذاکرات ما با مسئولان پرستاری کانادا نشان داد آنان از سطح تحصیلات و توانمندی پرستاران ایرانی بسیار راضی هستند و به پذیرش پرستاران بیشتری از کشور ما مشتاق هستند و پرستاران ما نیز از شرایط کشور کانادا رضایت دارند.

وی یادآور شد: همچنین سفارت کانادا در سوریه نیز این اشتیاق کشور کانادا برای جذب پرستاران ایرانی را طی نشستی که در سازمان نظام پرستاری برگزار شد به ما اعلام کردند.

نجاتیان اظهار کرد: در کشور امارات نیز عمده همکاران پرستار ما برای اشتغال در بیمارستان ایرانیان دبی اقدام کرده اند و بخشی دیگر نیز مایل به کار در بیمارستان های دولتی و خصوصی دبی هستند که شرایط کاری مناسب کشور امارات نیز توانسته رضایت پرستاران شاغل ما را جلب کند.

وی تاکید کرد: تعداد 100نفری پرستاران اعزامی به خارج از کشور طی 6 ماه گذشته و به طور میانگین 200 نفر در سال رقم چشمگیری نیست و در مقایسه با جمعیت 150هزار نفری پرستاران رقم قابل ملاحظه ای به شمار نمی رود. بنابراین سیستم نظام سلامت ما را با چالش مواجه نکرده است.

معاون سازمان نظام پرستاری اعلام کرد: اما متاسفانه شواهد نشان می دهد پرستاران ما با میانگین سابقه کاری 8 ساله به کشورهای دیگر برای کار مهاجرت می کنند. یعنی پس از سپری کردن دوران تحصیل خود و اندوختن تجربه کاری به عنوان نیروی جوان و آماده به کار در اوج توانمندی شغلی خود اعزام می شوند و کشور ما از خدمات این پرستاران دارای سواد و مهارت بالا محروم می شود.

وی خاطرنشان کرد: اگر ساز و کاری اندیشیده شود که پرستاران ایرانی اعزامی به خارج از کشور به عنوان سفیران فرهنگی و نماینده ای از فرهنگ، تمدن و دانش ایرانی به شمار روند، مهاجرت پرستاران فرصت گرانبهایی برای جمهوری اسلامی ایران در این زمینه ایجاد می کند.

نجاتیان با بیان اینکه متاسفانه پرستاران ایرانی پس از مهاجرت به کشور بازنمی گردند، تاکید کرد: باید امکاناتی فراهم شود که پرستاران ایرانی پس از چند سال کار در کشورهای دیگر در ایران جذب شوند و با ورود به ایران دانش خود را به کشور خود منتقل کنند تا مردم و نظام سلامت از خدمات شایسته آنان بهره مند شوند.