به گزارش خبرنگار مهر، چندی قبل و در جریان رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان در رومانی که روزهای 4 و 5 مرداد ماه در شهر بخارست برگزار شد از نفرات اول، دوم و سوم اوزان هفتگانه تست دوپینگ گرفته شد.

بر این اساس بر خلاف قوانین موجود اعلام اسامی ورزشکاران متهم به دوپینگ قبل از جلسه با ورزشکار و ارائه استدلالات وی که شامل مدارک پزشکی یا درخواست نمونه B و ارسال آن به وادا و تایید رسمی آنها است نباید اعلام شود.

بر همین اساس این کشتی گیر روز یکشنبه جلسه ای با مسئولان فدراسیون کشتی برگزار کرد و استدلالات خود را بیان کرد. وی در این جلسه عنوان کرده است بدلیل درد زانو از قرص استفاده می کرده که حتی این موضوع را هنگام تست اعلام کرده است و این ماده ممنوعه در این قرص بوده است. وی عنوان کرده است در صورتی که می دانسته این مواد جزء مواد ممنوعه است در مسابقات شرکت نمی‌کرد.

گفته می شود مسئولان فدراسیون کشتی در این زمینه استدلالات خود را در آینده نزدیک به فدراسیون جهانی کشتی اعلام خواهند کرد تا رای نهایی فیلا در این زمینه صادر شود. در صورتی که این مدال از جمع مدالهای تیم کشتی فرنگی جوانان ایران کم شود رتبه تیم ایران از جایگاه چهارم به حتی جایگاه هشتم نیز نزول خواهد کرد.

باید منتظر ماند و دید فیلا استدلالات پزشکی وی را تایید می کند یا رای به محرومیت این فرنگی کار جوان و دارنده مدال سنگین وزن رقابتهای جوانان جهان می دهد.