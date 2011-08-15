17 هزار واحد مسکن مهر در استان فارس افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، وزیر راه و شهرسازی پیش از ظهر دوشنبه در این مراسم گفت: یکی از بخشهای مهم در بحث مسکن، مسکن مهر است که در حال حاضر 157 هزار واحد مسکن در این استان در حال احداث است که 59 هزار واحد در روستاها در حال احداث است.

علی نیکزاد افزود: این 157 هزار واحد با استفاده از دو هزار و 800 میلیارد تومان تسهیلات طی دو سال به مساحت 16 میلیون متر مربع و همچنین اشتغال 230 هزار نفر به همراه داشته است.

وی ادامه داد: ایجاد مسکن مهر در کشور، امید، نشاط و تسهیل در ازدواج و اعتماد مردم را به همراه خواهد داشت.

وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه اداره کل جذب سرمایه گذاری نیز در این وزارتخانه تشکیل شده، یادآور شد: با تشکیل و راه اندازی این اداره کل این آمادگی کامل را داریم که با استفاده از مشارکت بخش خصوصی زیرساختهای مشارکتی کشور را فراهم کنیم.