مدیرکل آموزش آزاد وزارت علوم به مهر خبرداد: ظرفیت پذیرش دانشجو در 15موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی صفر شد

غلامعلی نادری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: موضوع 20 موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی در کمیسیون ماده 9 مطرح شده است البته وضعیت 5 مورد از این موسسات به حالت نرمال درآمده اما ظرفیت دانشجویی 15 موسسه به صفر رسید.

مدیرکل دفتر آموزشهای آزاد وزارت علوم درباره مسائلی که باعث می شود موضوع برخی موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی در کمیسیون ماده 9 وزارت علوم مطرح شود، گفت: اختلافات هیئت موسس در موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی، مسائل فرهنگی و حراستی این موسسات یا بحث های نظارتی بر موسسات از نظر کیفیت تدریس در آنها از عواملی هستند که منجر به مطرح شدن موضوع این موسسات در کمیسیون ماده 9 برای تصمیم گیری قانونی می شوند.

نادری افزود: پس از صفر شدن ظرفیت دانشجویی برخی موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی در صورتی که مدتی گذشت و روندها اصلاح نشد، دانشجویان این موسسات به موسسات دیگر مهمان یا منتقل می شوند.

وی اضافه کرد: چهار موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی در اصفهان، قزوین، سمنان و قم هستند که علاوه بر اینکه ظرفیت دانشجویی آنها صفر شده است دانشجویان آنها به موسسات دیگر مهمان یا منتقل شده اند.