قذافی بار دیگر مخالفان خود و ناتو را به موش تشبیه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، معمر قذافی صبح امروز در یک نوار صوتی که به طور مستقیم از تلویزیون لیبی پخش شد از مردم این کشور خواست که نیروهای ناتو را از این کشور خارج کنند.

وی از مردم لیبی خواست که برای آزادی وجب به وجب خاک لیبی از دست نیروهای ناتو سلاح به دست بگیرند. دیکتاتور لیبی در ادامه با اشاره به نیروهای ناتو و انقلابیون اعلام کرد که استعمار به زودی از بین خواهد رفت.

قذافی بار دیگر مخالفان و نیروهای ناتو را به موشهایی تشبیه کرد که برای در امان ماندن از حملات عوامل قذافی از خانه ای به خانه دیگر فرار خواهند کرد.