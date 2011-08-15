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۲۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۰۳

اسرائیل در سراشیبی سقوط/

60 کارشناس صهیونیست راههای مقابله با نتانیاهو را بررسی می کنند

60 کارشناس صهیونیست راههای مقابله با نتانیاهو را بررسی می کنند

صهیونیستهای معترض که از چندی پیش با برپایی تظاهرات در سرزمینهای اشغالی علیه سیاستهای نتانیاهو، خواب را بر چشمان مقامات این رژیم حرام کرده اند، امروز دوشنبه نشستی را برای بررسی راههای مقابله با برنامه های کابینه رژیم اسرائیل برگزار می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتض، در این نشست 60 نفر از کارشناسان اقتصادی و استادان دانشگاه ها به گفتگو می نشینند تا ضمن بررسی عملکرد چند ماه گذشته، راه های جدیدی را نیز برای مقابله با برنامه های سیاسی-اقتصادی کابینه نتانیاهو طرح ریزی کنند.

در این نشست گروه های مختلف راهکارها و برنامه های خود را درباره برنامه های آتی معترضان ارائه می کنند.

به نوشته هاآرتض، قرار است این 60 کارشناس به 9 گروه تقسیم شده و روشهای جدیدی را برای اعتراضات خود ابداع کنند.

این در حالی است که دو شب قبل نیز بیش از 70 هزار نفر از ساکنان سرزمینهای اشغالی با برپایی تظاهرات در شهرهای مختلف اعتراض خود را به سیاستهای نتانیاهو اعلام کردند.

اعتراض به سیاستهای اقتصادی کابینه نتانیاهو از چند ماه قبل و توسط پزشکان حاضر در سرزمینهای اشغالی آغاز شد و پس از آن افرادی که به نوعی با مشکل مسکن در سرزمینهای اشغالی سرو کار داشتند به صف اعتراض کنندگان پیوستند.

اعتراض صهیونیستهای مهاجر ساکن مناطق اشغالی که از زمان شکل گیری رژیم جعلی صهیونیستی در سرزمین فلسطین، خانه های فلسطینی ها را غصب کرده اند، چالش بزرگی را در برابر سردمداران این رژیم اشغالگر و آینده آن را در هاله ای از ابهام قرار داده است.

کد مطلب 1383802

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