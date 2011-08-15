برگزاری مسابقات فوتبال لیگ برتر در ساعات اولیه شب بعد از ماه رمضان

عزیز محمدی امروز دوشنبه در خصوص نحوه برگزاری رقابتهای لیگ برتر بعد از ماه مبارک رمضان به خبرنگار مهر گفت: به دلیل گرمای هوا و همچنین استقبال خوب تماشاگران از برگزاری رقابتهای لیگ در ساعات شب، روند برگزاری این رقابتها در ساعات اولیه شب بعد از ماه مبارک رمضان نیز ادامه خواهد داشت.

رئیس سازمان لیگ برتر افزود: البته برگزاری بازی ها برخلاف ماه مبارک رمضان که ساعت 22 برگزار می شد، بعد از این ماه در ساعات اولیه شب یعنی 7 و 8 شب برگزار می‌شود.

چهارمین هفته از یازدهمین دوره رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری در شهرهای مختلف برگزار خواهد شد.