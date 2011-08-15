دو هزار حامی در کمیته امداد خراسان شمالی جذب شدند

امان الله حسین پور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پیش بینی می شود با اجرای طرح حامی یابی شبکه ای تا پایان سال جاری 20 هزار حامی برای کمک رسانی به ایتام مددجو در سرفصل های مختلف جذب شود.

حسین پور تصریح کرد: هم اکنون 9 هزار و 898 یتیم تحت پوشش کمیته امداد خراسان شمالی است که پنج هزار و 606 نفر از آنان زیر 18 سال هستند.

وی اضافه کرد: این نهاد اولویت جذب حامی را برای ایتام زیر 18 سال قرار داده که حامیان در صورت تمایل می توانند از ایتام بالای 18 سال نیز حمایت کنند.

حسین پور با اشاره به این که در سه ماهه نخست سال جاری حامیان نیکوکار مبلغی بالغ بر چهار میلیارد و 382 میلیون ریال به ایتام تحت حمایت این نهاد کمک کردند، تصریح کرد: از مجموع کمک ها مبلغی بالغ بر 3 میلیارد و 162 میلیون ریال به صورت نقدی به حساب ایتام واریز و یک میلیارد و 220 میلیون ریال به صورت کالا و خدمات به ایتام تحت حمایت اهدا شد.

وی یادآور شد: حامیان علاوه بر کمک های نقدی که به صورت ماهیانه انجام می شود به کمک های غیر نقدی ایتام از قبیل لوازم خانگی، جهیزیه، مسکن، پوشاک، لوازم تحصیلی، درمان و اشتغال خانواده ایتام کمک می کنند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان شمالی توسعه عدالت اجتماعی و رفع فقر را از اهداف طرح اکرام ایتام برشمرد و افزود : تقویت روحیه همکاری و مناسبات حسنه انسانی در بین افراد ،کاهش تبعات فردی، اجتماعی، اقتصادی و عمل به دستورات الهی از دیگر اهداف خداپسندانه این امر است.

حسین پور یادآور شد: سال گذشته خیرین مبلغی بالغ بر 15 میلیارد و 80 میلیون ریال به ایتام کمک کردند که از این میان 2 میلیارد و 90 میلیون ریال به صورت کالا و 12 میلیارد و 989 میلیون ریال به صورت نقدی بوده است.