دلایل انحلال یا انفعال انجمن هنرهای نمایشی شفاف شود

ایوب آقاخانی درباره انفعال انجمن هنرهای نمایشی ایران که این روزها صحبت از آن می‌شود به خبرنگار مهر گفت: هر دم از این باغ بری می‌رسد. این هم یکی دیگر از طرح‌های طرفه و جذاب جدید که نه درباره‌اش با کسی مشورت می‌شود و نه واقعا پشت آن کارشناسی و دقتی قابل رصد است. عملکرد انجمن هنرهای نمایشی ایران شاید جای نقد داشته باشد اما انحلال یا انفعال آن و تعریف یک ساز و کار جدید دوباره در بردارنده آسیب‌ها، کندی‌ها و مشکلاتی است که اگر این طرح عملیاتی شود نتیجه آن را خود خواهید دید.



این نمایشنامه نویس، کارگردان و بازیگر تئاتر ادامه داد: نمی‌دانم تا کی این بزرگواران تصمیم گیرنده بدون توجه به نظر خانواده تئاتر می‌خواهند پشت درهای بسته تصمیم بگیرند. سؤال ساده من این است که واقعا خودشان خسته نشدند با توجه به اینکه بیشتر این تصمیمات بی‌مشورت به مسائل پیش بینی شده خود آن‌ها هم ختم نشده است.



سرپرست گروه تئاتر "پوشه" تأکید کرد: اگر تصمیم بر استفاده از نظرات اهالی تئاتر نیست حداقل برای اهالی تئاتر دلایل این تصمیمات باید شفاف شود و ما هم باید در جریان منطق ساده یا پیچیده این عملکرد قرار گیریم. این همه صبر کردن و در انتظار نتیجه نشستن توقعی است که به نظرم گزافه است و نمی‌توان از اهالی و خانواده تئاتر توقع داشت بر هر تصمیمی سکوت و اطاعت کنند.



آقاخانی معتقد است اگر اهالی تئاتر در جریان منطق‌ها و تصمیمات قرار گیرند چه بسا اگر این تصمیمات و دلایل قانع کننده باشد با آن‌ها همسو شوند.