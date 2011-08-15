نتایج بررسی محققان کشور بر روی نانو ذرات نقره در فاز آزمایشگاهی

به گزارش خبرگزاری مهر، میترا کرانی- مجری طرح با اشاره به کاربردهای فراوان نانو نقره در صنایع مختلف، گفت: با ظهور فناوری نانو و کاربرد گسترده آن در صنایع مختلف بررسی سمیت این مواد مورد توجه قرار گرفت به طوریکه منجر به ارایه شاخه ای از این علم به نام نانو توکسیکولوژی شده است.

وی با بیان اینکه این نانو ذرات به عنوان ماده آنتی باکتریال مورد استفاده قرار می گیرد، اظهار داشت: به دلیل عدم توجه کافی به جنبه های سمی بودن این ماده لازم است در وهله اول جنبه های سمیت پوستی این ماده و در مرحله بعد به پتانسیل سمیت های عضوی این ماده از طریق تماس پوستی توجه شود.



کرانی از اجرای پروژه ای در زمینه میزان سمیت نانو ذرات نقره در دانشگاه علوم پزشکی تهران خبر داد و یادآور شد: این پژوهش با هدف بررسی عوارض جلدی و سیستمیک این نانو ذرات و تفاوتهای عوارض سمی نیترات نقره با نانو ذرات نقره اجرایی شد.



مجری طرح با بیان اینکه این پژوهش در فاز آزمایشگاهی بر روی حیوانات اجرایی شد، خاطر نشان کرد: در این مطالعه خوکچه هندی به دلیل حساسیت پوستی بالای آنها انتخاب شد و سمیت پوستی حاد (14 روز) و مزمن ( 13 هفته) را بر روی این حیوانات مورد بررسی قرار گرفت.



وی با اشاره به نتایج این تحقیقات یادآور شد: بر اساس نتایج به دست آمده می توان گفت که در استفاده از محصولات حاوی نانو نقره که در تماس با پوست بدن هستند باید احتیاط کرد، ولی برای دادن پاسخ قطعی باید تحقیقات بیشتری صورت گیرد.