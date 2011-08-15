جشنواره تئاتر خراسان شمالی نیمه دوم مهرماه برگزار می شود

حسین فرخنده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اهمیت مقوله تئاتر به عنوان بستری مناسب جهت بروز خلاقیتهای هنری و زبانی برای روایت مسائل اخلاقی و اجتماعی این جشنواره به صورت استانی در نیمه دوم مهرماه سال جاری برگزار میشود.
فرخنده تصریح کرد: این جشنواره در دو بخش مسابقه صحنهای و مسابقه نمایشهای خیابانی به صورت رقابتی به اجرا در می آید.
وی پرداختن به مفاهیم ارزشی، دینی و انسانی و نیز ترویج مبانی دینی و اخلاق اسلامی در جامعه را از اهم اولویت های انتخاب آثار برتر عنوان کرد و اظهار داشت: توجه ویژه به داستانهای بومی و انتقال مفاهیم فرهنگی و ملی، استحکام بنیان خانواده و نقش جوانان در اهداف عالیه، اولویت دلاورمردیها و جانفشانیها و ایثارگریهای هشت سال دفاع مقدس باید در ششمین جشنواره تئاتر استان مورد توجه باشد.
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