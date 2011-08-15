جشنواره تئاتر خراسان شمالی نیمه دوم مهرماه برگزار می شود

حسین فرخنده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اهمیت مقوله تئاتر به عنوان بستری مناسب جهت بروز خلاقیت‏های هنری و زبانی برای روایت مسائل اخلاقی و اجتماعی این جشنواره به صورت استانی در نیمه دوم مهرماه سال جاری برگزار می‏شود.

فرخنده تصریح کرد: این جشنواره در دو بخش مسابقه صحنه‏ای و مسابقه نمایشهای خیابانی به صورت رقابتی به اجرا در می‏ آید.

وی پرداختن به مفاهیم ارزشی، دینی و انسانی و نیز ترویج مبانی دینی و اخلاق اسلامی در جامعه را از اهم اولویت های انتخاب آثار برتر عنوان کرد و اظهار داشت: توجه ویژه به داستان‏های بومی و انتقال مفاهیم فرهنگی و ملی، استحکام بنیان خانواده و نقش جوانان در اهداف عالیه، اولویت دلاورمردی‏ها و جانفشانی‏ها و ایثارگری‏های هشت سال دفاع مقدس باید در ششمین جشنواره تئاتر استان مورد توجه باشد.