شب خاطره آزادگان در یاسوج برگزار می شود

میترا رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در شب خاطره آزادگان دفاع مقدس آقایان "خسرو نیکنام" و "محمد افشین" از آزادگان سرافراز استان به ذکر خاطرات خود از دوران اسارت می پردازند.

وی هدف از برگزاری این برنامه را ترویج و تعمیق فرهنگ دفاع مقدس و ایثار و شهادت عنوان کرد و اظهار داشت: از سال گذشته تاکنون هفت شب خاطره دفاع مقدس و انقلاب با حضور ایثارگران و فعالین انقلاب اسلامی برگزار شده است.

مدیر واحد مطالعات و ادبیات پایداری حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: برگزاری چنین برنامه هایی باعث می شود که خاطرات رزمندگان ثبت و ضبط شود و از خطر فراموشی مصون بماند.

وی یادآور شد: شب خاطره آزادگان دفاع مقدس سه شنبه ساعت شش عصر در حسینیه عاشقان ثارالله یاسوج برگزار می شود.