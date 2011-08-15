  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۲۷

رفیعی:

شب خاطره آزادگان در یاسوج برگزار می شود

شب خاطره آزادگان در یاسوج برگزار می شود

یاسوج - خبرگزاری مهر: مدیر واحد مطالعات و ادبیات پایداری حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد گفت: به مناسبت سالروز ورود آزادگان سرافراز به کشور اولین شب خاطره آزادگان در یاسوج برگزار می شود.

میترا رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در شب خاطره آزادگان دفاع مقدس آقایان "خسرو نیکنام" و "محمد افشین" از آزادگان سرافراز استان به ذکر خاطرات خود از دوران اسارت می پردازند.

وی هدف از برگزاری این برنامه را ترویج و تعمیق فرهنگ دفاع مقدس و ایثار و شهادت عنوان کرد و اظهار داشت: از سال گذشته تاکنون هفت شب خاطره دفاع مقدس و انقلاب با حضور ایثارگران و فعالین انقلاب اسلامی برگزار شده است.

مدیر واحد مطالعات و ادبیات پایداری حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: برگزاری چنین برنامه هایی باعث می شود که خاطرات رزمندگان ثبت و ضبط شود و از خطر فراموشی مصون بماند.

وی یادآور شد: شب خاطره آزادگان دفاع مقدس سه شنبه ساعت شش عصر در حسینیه عاشقان ثارالله یاسوج برگزار می شود.

کد مطلب 1383819

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها