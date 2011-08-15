به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمد حسین موسی‌پور شامگاه یکشنبه در دیدار با مسئولان اداره کل ورزش و جوانان، هیئت‌های ورزشی، پیشکسوتان و قهرمانان ورزش استان قم که در مجتمع وتوس قم برگزار شد، اظهار داشت: سال به سال شاهد موفقیت‌های ورزش قم در میادین و عرصه‌های مختلف بوده‌ایم.



وی با اشاره به توسعه روز افزون ورزش قم در مقایسه با قبل از دولت‌‌های نهم و دهم ادامه داد: اگر نگاهی به گذشته داشته باشیم و مقایسه‌ای با وضع کنونی انجام دهیم، به واقع توفیقات ورزش قم چشمگیر است و باید تلاش عزیزانمان در اداره کل ورزش و جوانان در راه تلاش برای توسعه ورزش قم را ارج نهیم.



موفقیت ورزشکاران موجب سرافرازی استان قم در میادین برون‌مرزی است



استاندار قم ابراز داشت: کسب 450 مدال از رقابت‌های مختلف ورزش فقط در سال گذشته نشان از پویایی ورزش قم و وجود استعدادهای فراوان در ورزش قم است و مهمتر از همه این است که تعداد زیادی از این مدال‌ها را ورزشکاران قم در میادین آسیایی، جهانی و بین‌المللی کسب کرده‌اند و موجب سرافرازی ورزش استان قم در میادین برون‌مرزی شده‌اند.



حضور 65 تیم قمی در لیگ‌های کشور مایه افتخار است



وی با اشاره به اینکه بضاعت ورزش قم اندک است، تصریح کرد: حضور 65 تیم قمی در مسابقات لیگ‌های مختلف ورزش کشور مایه افتخار است و اگر گذشته و حال را با یکدیگر مقایسه کنیم، مشخص است که ورزش قم رشد قابل توجهی پیدا کرده است.



حجت الاسلام موسی‌پور یاد آور شد: موفقیت‌ها در ورزش قم در سایه تلاش تمام کسانی است که در تمام عرصه‌های ورزش قم زحمات فراوانی متحمل شده‌اند ولی نباید به این حد اکتفا کرد و باید برای به دست آوردن سکوهای رفیع‌تر در ورزش گام‌های بلندی برداریم.



هزینه در ورزش سرمایه‌گذاری است



وی عنوان داشت: در جوامع امروز ورزش دیگر یک سرگرمی نیست، بلکه امروزه ورزش جزو جدایی‌ناپذیر زندگی بشر است و باید اعتراف کرد که هزینه در ورزش هم ضرر نیست و هر آنچه که در ورزش سرمایه‌گذاری می‌شود، سود و برداشت مفید است.



استاندار قم بیان کرد: امروزه باید در ورزش هزینه کرد تا از هزینه‌ها در بخش‌های بهداشتی و اجتماعی جلوگیری شود، ضمن اینکه تحرک و زنده بودن جامعه در گرو ورزش است.



اداره کل ورزش و جوانان برنامه پنج ساله ورزش قم را تدوین کند



وی یادآور شد: دولت‌های نهم و دهم به رشد و توسعه ورزش توجه ویژه‌ای داشته‌اند و برای اینکه همچنان شاهد تداوم پیشرفت‌های ورزش قم باشیم، از اداره کل ورزش و جوانان و هیئت‌های ورزشی می‌خواهم که هر چه سریع‌تر نسبت به تدوین برنامه پنج ساله ورزش قم اقدام کنند.



موسی‌پور عنوان کرد: برنامه پنج ساله ورزش قم باید با محوریت دو موضوع مهم یعنی ارتقای ورزش قهرمانی و توسعه ورزش همگانی تدوین شود.



قم قادر است جزو استان‌های برتر در ورزش قهرمانی قرار بگیرد



وی تاکید کرد: استان قم قادر است جزو استان‌های برتر کشور در ورزش قهرمانی قرار بگیرد زیرا در حال حاضر استعدادهای بسیار خوبی در ورزش قم داریم، از سوی دیگر در ورزش همگانی نیز باید به استانداردهای جهانی نزدیک شویم.



استاندار قم با اشاره به راهکارهای توسعه ورزش قم، تصریح کرد: قبول دارم که بخش عمده‌ای از پیشرفت‌ها مربوط به اعتبارات است اما باید مدیریت صحیح نیز در سرلوحه کار باشد.



وی افزود: ممکن است از نظر منابع مالی با مشکلاتی مواجه باشیم اما از نظر حمایتی، استانداری قم آمادگی کامل برای حمایت از ورزش را دارد.



بخش خصوصی باید وارد ورزش شود



موسی‌پور بیان داشت: بخش خصوصی باید وارد ورزش شود زیرا امسال مجلس بر اساس مصوبه‌ای، دولت را از کمک به تیم‌های حرفه‌ای منع کرده است.



شهرداری باید به رشد ورزش کمک کند



وی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت حمایت شهرداری از ورزش پرداخت و تصریح کرد: شهرداری باید فضای ورزشی بسازد و در اختیار جامعه قرار دهد و این جزو وظایف شهرداری است و باید به رشد ورزش کمک کند.



استاندار قم با بیان اینکه اصل ورزش رفتن به سوی معنویت و ارزش‌های انسانی است، در خصوص مشکل باشگاه‌های کوچک ورزشی فعال در قم، تصریح کرد: این مشکلات با جلسه با مسئولان شهرداری به منظور رفع آن قطعا پیگیری می‌شود.

