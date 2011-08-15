به گزارش خبرگزاری مهر، حسین بهبودی مدیر امور مؤسسات قرآنی سازمان دارالقرآن الکریم درباره نظارت بر مؤسسه های قرآنی به خبرنگار مهر گفت: سازمان تبلیغات اسلامی وظیفه سازماندهی و نظارت بر مؤسسه ها و تشکل های مردمی فعال در حوزه فعالیت های قرآنی را بر عهده دارد.

وی ادامه داد: این کار در قالب صدور مجوز و نظارت بر فعالیت های مؤسسه ها انجام می شود. مؤسسات قرآنی بر اساس آیین نامه هایی که هنگام کسب مجوز امضا می کنند، متعهد می شوند وظایف تعیین شده و خطوط قرمز و خط کشی ها را رعایت کنند.

مدیر امور مؤسسات قرآنی سازمان دارالقرآن الکریم درباره نحوه نظارت بر مؤسسه های قرآنی گفت: از طریق اداره کل تبلیغات اسلامی دفاتر شهرستان ها و دارالقرآن های دفاتر سازمان در سراسر کشور نظارت مستمر بر این مراکز وجود دارد و هیئت های ارزیابی سازمان دارالقرآن هر سال 2 بار از فعالیت های اداره کل های سازمان دارالقرآن در شهرستان ها بازدید می کنند که شامل بررسی فعالیت های قرآنی و برنامه ریزی های ستادی اداره کل ها می شود. همچنین فعالیت های تشکل های مردمی هم مورد بررسی قرار می گیرد که پس از بازدید در صورت نیاز تذکر داده می شود.

بهبودی تصریح کرد: اتحادیه های کشوری و استانی هم به سازمان دارالقرآن در نظارت بر مؤسسه های قرآنی کمک می کنند. اما بیش از هر چیز مردم با استفاده از سامانه اطلاع رسانی و دریافت خبر مردمی موارد تخلف را گزارش می کنند و بازرسان ما هم موارد گزارش شده را بررسی می کنند.

وی نظارت بر این عرصه را مهم دانست و گفت: خوشبختانه سازمان های تحت نظارت سازمان تبلیغات اسلامی کمتر گرفتار خطاهای محتوایی و شیوه های آموزشی مرسوم در مؤسسه های آموزشی دیگر می‌شوند،‌ چون سازمان دارالقرآن هرسال برنامه های خود را در قالب برنامه های آموزشی، پژوهشی، تبلیغی و ترویجی به موسسه ها ابلاغ می کند.

مدیرامور مؤسسات قرآنی سازمان دارالقرآن یادآور شد: با توجه به سابقه 30 ساله سازمان در فعالیت های قرآنی معمولا طرح هایی که سازمان ارائه می کند و هرسال بازنگری و تقویت می شود، لذا طبیعی است که مؤسسه ها طرح های مورد نیاز خود را در این میان پیدا کنند و دنبال سرمایه گذاری برای تدوین طرح های دیگر نروند.

بهبودی ادامه داد: در برخی موارد که ادعا می شود طرح جدیدی ارائه شده با بررسی های دقیقتر مشخص می شود ادغام طرح های دیگر سازمان هستند یا بخش عمده ای از آن از طرح های سازمان اقتباس شده است. البته ما هم این آزادی عمل را داده ایم که فعالان قرآنی بر اساس محیط و شرایط در سبک و روش خلاقیت داشته باشند ولی چون محتوا ثابت است امکان خطا که غالبا در حوزه محتوا به وجود می آید، در این عرصه کمتر است.

مدیر امور مؤسسات قرآنی سازمان دارالقرآن الکریم تعداد منابع موجود در بازار را محدود خواند و گفت: جز منابع اعلام شده سازمان تعداد محدودی منبع در بازار یافت می شود. البته مواردی هم بوده که منابع دیگری معرفی شده و پس از بررسی مشخص شده که اشتباهاتی در آنها وجود دارد و ما هم به مؤسسه ها تذکر دادیم .