پیشرفته ترین دست مصنوعی جهان با هزینه "مرسدس" ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، "ماتیو جیمز" 14 ساله یکی از طرفداران رقابتهای فرمول یک است که در کنار علاقمندی به خودروهایی که در این رقابتها مورد استفاده قرار می گیرند، از یکی از بزرگترین سازندگان خودرو در جهان درخواست کرد تا برای ساخت و خریداری دستی بیونیکی به او کمک کنند.

ماتیو که بدون داشتن دست چپ متولد شده بود با نوشتن نامه ای به "راس براون" رئیس تیم "پتروناس GP مرسدس" درخواست کرد 35 هزار پوند برای خریداری یک بازوی مصنوعی به او پرداخت کنند و وی در مقابل به شرکت مرسدس اجازه خواهد داد تا لوگوی خود را بر روی دست مصنوعی حک کنند تا برای شرکت تبلیغ به شمار رود.

مرسدس تحت تاثیر نبوغ ماتیو و نامه تکان دهنده ای که وی نوشته بود با تامین سرمایه کافی برای ساخت چنین دستی موافقت کرد و با همکاری متخصصان شرکت Touch Bionics دست مصنوعی i-LIMB را با کمک پیشرفته ترین تکنولوژی هایی که در جهان وجود دارد، ابداع کردند.

این دست به اندازه ای قدرتمند است که می تواند 88 کیلوگرم بار را حمل کند و به اندازه ای انعطاف پذیر است که می تواند یک خودکار را به راحتی در دست گرفته و با آن بنویسد یا نقاشی کند، بند کفشهایش را ببندد و یا توپ بیسبال را بگیرد.

ماتیو از دست مصنوعی جدید خود که تقریبا همه کار می تواند با آن انجام دهد بسیار راضی است، به ویژه که آرم شرکت مرسدس بر روی مچ آن حک شده است.

در واقع شرکت Touch Bionics با همکاری مرسدس پذیرفت که 25 هزار پوند از هزینه ساخت این دست و آموزش نحوه استفاده از آن را به ماتیو بیاموزد. مرسدس به ماتیو کمک می کند تا 10 هزار پوند باقی مانده از هزینه ساخت این دست را از کمک های مالی طرفداران مرسدس و رقابتهای فرمول یک تامین کند.

بر اساس گزارش بی بی سی، به گفته متخصصان شرکت سازنده این دست، تکنولوژی به کار گرفته شده در ساخت i-LIMB به کاربر امکان می دهد تا طیف گسترده ای از حرکات طبیعی را تجربه کرده و حتی با استفاده از ارتعاش اجسام مختلف را لمس کند.