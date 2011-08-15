گازرسانی به 4 روستای مینودشت عملیاتی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل گاز گلستان صبح دوشنبه در حاشیه این مراسم گفت: این طرح نقش بسیار بسزائی در رشد منطقه و فراهم کردن رفاه و آسایش اهالی روستاهای مذکور دارد.

رمضانعلی سنگدوینی افزود: در این طرح بالغ بر 17 کیلومتر لوله گذاری انجام خواهد شد، ضمن اینکه افزون بر 11میلیارد ریال از محل اعتبارات عمرانی شرکت نیز هزینه بر آورد شده است.

وی اظهار داشت: آنچه که در زمینه تسریع اجرای پروژه های گاز رسانی نقش اساسی دارد همکاری مسئولان شهرستان و مردم منطقه در آزاد سازی مسیر انجام لوله گذاری است که می توانند در روند اجرای عملیات سهم بسزائی داشته باشند، لذا امید واریم بتوانیم باعنایات اعمال شده هر چه سریعتر شاهد پایان عملیات گازرسانی 4 روستای فوق باشیم و با حضور همین عزیزان آنها را مورد بهره بر داری قرار دهیم.



مدیر عامل گاز گلستان در پایان ضمن تاکید بر ادامه روند مدیریت بر مصرف توسط مشترکین گاز تصریح کرد: با گاز دار شدن این 4 روستا بالغ بر هزار نفر از مردم شریف این روستاها از نعمت گاز بهره مند خواهندشد و به جمع مصرف کنندگان گاز طبیعی افزوده خواهند شد.

