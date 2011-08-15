به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای تنیس روی میز دسته برتر از جمعه شب با حضور 15 بازیکن در آکادمی بینالمللی تنیس روی میز تهران آغاز شد. این رقابتها طی سه شب پس از مراسم افطار در این آکادمی برگزار شد. در جریان این مسابقات که حکم مرحله نخست انتخابی تیم ملی را داشت مجتبی امینی و محمد صمدآبادی به دلیل آسیب دیدگی از ادامه رقابت انصراف دادند. ردهبندی 13 بازیکن دیگر شرکت کننده در مسابقات تنیس روی میز دسته برتر پس از سه شب رقابت به این شرح است:
1- شهرام سربخشیان (21 امتیاز)
2- حمیدرضا طاهرخانی (21 امتیاز)
3- مسعود یعقوبی (20 امتیاز)
4- محمد علی روئین تن (20 امتیاز)
5- امین میرالماسی (20 امتیاز)
6- علیرضا ملارجبی (19 امتیاز)
7- محمد امین حنطه (18 امتیاز)
8- سامان ابراهیمی (18 امتیاز)
9- پوریا عمرانی (17 امتیاز)
10- رامین شریعتی (17 امتیاز)
11- روح الله شیشه گرها (16 امتیاز)
12- علی جابری (15 امتیاز)
13- میعاد لطفی (12 امتیاز)
در پایان رقابتهای دسته برتر، نفرات اول تا هشتم به مسابقات انتخابی تیم ملی تنیس روی میز برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا صعود کردند. نفرات نهم و دهم حضور خود در دسته برتر را تثبیت کردند و سایر نفرات هم از این دسته مسابقات حذف شدند.
مسابقات انتخابی تیم ملی تنیس روی میز طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه شب در آکادمی بینالمللی تنیس روی میز تهران برگزار میشود. 5 نفر برتر این رقابتها به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام خواهند شد. این رقابتها 21 تا 27 شهریورماه در لبنان برگزار میشود.
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