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۲۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۴۸

ورود 8 نفربه ‎انتخابی تیم ملی/

برترین‎های مسابقات تنیس روی میز دسته برتر معرفی شدند

برترین‎های مسابقات تنیس روی میز دسته برتر معرفی شدند

مسابقات تنیس روی میز دسته برتر پس از سه شب با معرفی هشت بازیکن برتر راه یافته به رقابت‎های انتخابی تیم ملی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‎های تنیس روی میز دسته برتر از جمعه شب با حضور 15 بازیکن در آکادمی بین‎المللی تنیس روی میز تهران آغاز شد. این رقابت‎ها طی سه شب پس از مراسم افطار در این آکادمی برگزار شد. در جریان این مسابقات که حکم مرحله نخست انتخابی تیم ملی را داشت مجتبی امینی و محمد صمدآبادی به دلیل آسیب دیدگی از ادامه رقابت انصراف دادند. رده‎بندی 13 بازیکن دیگر شرکت کننده در مسابقات تنیس روی میز دسته برتر پس از سه شب رقابت به این شرح است:

1- شهرام سربخشیان (21 امتیاز)
2- حمیدرضا طاهرخانی (21 امتیاز)
3- مسعود یعقوبی (20 امتیاز)
4- محمد علی روئین تن (20 امتیاز)
5- امین میرالماسی (20 امتیاز)
6- علیرضا ملارجبی (19 امتیاز)
7- محمد امین حنطه (18 امتیاز)
8- سامان ابراهیمی (18 امتیاز)
9- پوریا عمرانی (17 امتیاز)
10- رامین شریعتی (17 امتیاز)
11- روح الله شیشه گرها (16 امتیاز)
12- علی جابری (15 امتیاز)
13- میعاد لطفی (12 امتیاز)

در پایان رقابت‎های دسته برتر، نفرات اول تا هشتم به مسابقات انتخابی تیم ملی تنیس روی میز برای حضور در رقابت‎‌های قهرمانی آسیا صعود کردند. نفرات نهم و دهم حضور خود در دسته برتر را تثبیت کردند و سایر نفرات هم از این دسته مسابقات حذف شدند.

مسابقات انتخابی تیم ملی تنیس روی میز طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه شب در آکادمی بین‎المللی تنیس روی میز تهران برگزار می‌شود. 5 نفر برتر این رقابت‎ها به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام خواهند شد. این رقابت‎ها 21 تا 27 شهریورماه در لبنان برگزار می‎شود.

کد مطلب 1383827

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