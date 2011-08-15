به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‎های تنیس روی میز دسته برتر از جمعه شب با حضور 15 بازیکن در آکادمی بین‎المللی تنیس روی میز تهران آغاز شد. این رقابت‎ها طی سه شب پس از مراسم افطار در این آکادمی برگزار شد. در جریان این مسابقات که حکم مرحله نخست انتخابی تیم ملی را داشت مجتبی امینی و محمد صمدآبادی به دلیل آسیب دیدگی از ادامه رقابت انصراف دادند. رده‎بندی 13 بازیکن دیگر شرکت کننده در مسابقات تنیس روی میز دسته برتر پس از سه شب رقابت به این شرح است:

1- شهرام سربخشیان (21 امتیاز)

2- حمیدرضا طاهرخانی (21 امتیاز)

3- مسعود یعقوبی (20 امتیاز)

4- محمد علی روئین تن (20 امتیاز)

5- امین میرالماسی (20 امتیاز)

6- علیرضا ملارجبی (19 امتیاز)

7- محمد امین حنطه (18 امتیاز)

8- سامان ابراهیمی (18 امتیاز)

9- پوریا عمرانی (17 امتیاز)

10- رامین شریعتی (17 امتیاز)

11- روح الله شیشه گرها (16 امتیاز)

12- علی جابری (15 امتیاز)

13- میعاد لطفی (12 امتیاز)

در پایان رقابت‎های دسته برتر، نفرات اول تا هشتم به مسابقات انتخابی تیم ملی تنیس روی میز برای حضور در رقابت‎‌های قهرمانی آسیا صعود کردند. نفرات نهم و دهم حضور خود در دسته برتر را تثبیت کردند و سایر نفرات هم از این دسته مسابقات حذف شدند.

مسابقات انتخابی تیم ملی تنیس روی میز طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه شب در آکادمی بین‎المللی تنیس روی میز تهران برگزار می‌شود. 5 نفر برتر این رقابت‎ها به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام خواهند شد. این رقابت‎ها 21 تا 27 شهریورماه در لبنان برگزار می‎شود.