رادیو در سپهر جمهوری اسلامی در جایگاه بلندی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین صوفی معاون صدای رسانه ملی در شورای عمومی معاونت صدا که با حضور مدیران شبکه ها، مدیران کل ستادی و مدیران گروه‌های رادیویی برگزار شد، اظهار کرد: هدف از برگزاری این نشست هم اندیشی در اداره امور رادیوست و هم اکنون نظم، انضباط و آینده نگری در رادیو در شرایط مطلوبی است ورادیو دوران طلایی خود را سپری می‌کند، به طوری که در سپهر جمهوری اسلامی درجایگاه بلندی قرار دارد.

وی با اشاره به این که از وضعیت موجود رادیو راضی است، عنوان کرد: با توجه به آموزه‌های دینی که باید هر روزمان بهتر از گذشته باشد، مستمراً باید اعتلا و پیشرفت را در کار رسانه و به ویژه رادیو مد نظر قرار دهیم.

صوفی با تأکید بر این که مطالبی چون مخاطب آفرینی، افزایش مخاطب و بازاندیشی رادیو از اهداف رادیوست، تصریح کرد: دغدغه‌ها، مطالب و توقعات قبلی رادیو هم اکنون نیز پایدار است، لیکن با رویکرد و مختصات دیگری باید به آنها توجه کرد و به مرحله اجرا در آورد.

معاون صدا با اشاره به این که در سند راهبردی افق رسانه در صدا و سیما مدیریت و هدایت فرهنگ و افکار عمومی جامعه براساس اهداف کلان قرار دارد، با مدل قرار دادن ساختار یک وزارت خانه فرضی به مقایسه سلسله مراتب آن با دستگاه فرهنگی چون صدا و سیما پرداخت و گفت: نقش تأثیر گذار این نهاد فرهنگی همچون دستگاههای اجرایی قابل اندازه گیری به صورت کمی نیست.

وی ضمن توضیح خلاصه ای از ساختار سلسه مراتبی صدا و سیما بیان کرد: برنامه‌های رادیو باید با برنامه‌ها و اهداف سازمان هم راستا و در جهت تقویت ارزش‌ها و هنجارها و هم افزا باشند.

معاون صدا با تأکید بر این که برنامه‌های تولیدی رادیو باید در راستای تحقق اهداف کلان مدیریت و هدایت فرهنگ و افکار عمومی باشد، اظهار کرد: ما نمی‌توانیم خلاف فرهنگ عمومی برنامه تولید کنیم و برنامه خنثی نیز نمی‌توان تولید کرد، چرا که برنامه‌های تولیدی باید در جهت اعتلای فرهنگ جامعه باشند.

صوفی با اشاره به این که نگاه غالب در اداره رسانه نگاه حرفه‌ای، هنرمندانه، متعهدانه، دوراندیشانه، واقع بینانه، منطقی و عقلانی است، عنوان کرد: هدف ما مدیریت و هدایت افکار جامعه بر اساس سند چشم انداز افق رسانه است و در چنین رسانه‌ای انسان‌ها دارای حرمت هستند و به حقوق آنها توجه می‌شود.

وی ضمن اشاره به تفاوت رسانه خصوصی و دولتی گفت: در رسانه دولتی خلاقیت‌ها، ابتکارات و نظرهای اشخاص در چارچوب اصول و مقررات و ارزش ها تبلور می‌یابد و برآیند آن رسانه‌ای پاک را در پی خواهد داشت

معاون صدا ادامه داد: مبانی و اصول حرفه ای باید در برنامه سازی رعایت شود و هر برنامه‌ای که خلاف قاعده سازمانی تولید شود، خلاف اصول حرفه‌ای عمل کرده است، ضمن اینکه اصولی که در برگیرنده ماست، برگرفته از اصول و دستورات سلسله مراتب بالاتر است.

وی از جمله فعالیت‌های فرهنگی رسانه صدا و سیما را بیان پیشرفت‌های نظام برای افزایش امید در مردم و همچنین افزایش خود باوری براساس داشتن سیاست‌ها، برنامه‌ها و براساس اصول حرفه‌ای رسانه برشمرد و اذعان کرد: اقتضای فعالیت در رسانه پایبندی به اصول، ارزش‌ها و هنجارهای فرهنگی، اجتماعی، فنی و هنری آن است و در رسانه ملی باید به اصول، ضوابط و مقررات پایبند بود.

صوفی حاکمیت ارزشهای ایرانی، اسلامی و انقلابی در تمام برنامه‌ها، امین نظام بودن، مرجع بودن، پاسداری از زبان فارسی به عنوان زبان معیار و زبان دوم اسلام و همچنین تأکید بر چهار مؤلفه دین ، اخلاق، امید و آگاهی را از دیگر ویژگی‌های رسانه ملی و رادیو برشمرد و تصریح کرد: آنچه را که از مبادی رسمی و حقوقی به ما تبیین می شود، به صورت سلسله مراتبی باید در برنامه سازی رعایت کرد و اصول پذیرفته شده را با شیوه و نگاه هنرمندانه، ابتکار و خلاقیت در برنامه سازی به اجرا گذاشت.

وی ضمن اشاره به این که در برنامه سازی باید جسارت، سرعت، دقت، قاطعیت و شفافیت را مدنظر قرار داد، اضافه کرد: لازمه حضور در سپهر رسانه‌ای داشتن برنامه‌ای تحولی است که برای رسیدن به آن باید هم تحول آفرین و هم تحول پذیر باشیم.

معاون صدا نتیجه داشتن یک برنامه تحولی را برخورداری از نگاهی مثبت به تصمیمات و انتقادات به دور از هرگونه نگاه اپوزیسیونی، رعایت اصول و رفتار سازمانی در نظام سلسله مراتبی، اعتلای در کار، افزایش تعصب و تعهد کاری، نهادینه کردن مسئولیت پذیری، خود نظارتی، خود ترمیمی، افزایش تعامل بین برنامه ساز و مدیران برشمرد و افزود: ما در برنامه‌سازی با بداهه گویی موافقیم، بداهه گویی خارج از عقل بی تردید اشکال دارد و اگر خود نظارتی در برنامه سازی برقرار شود، اشکال های نظارتی کم خواهد شد و دلخوری‌ها پایین خواهد آمد.